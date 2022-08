El listado de alimentos que más alergias producen

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, una alergia “es una reacción del sistema inmunitario” ante cualquier agente extraño que pueda perjudicar el organismo.

Entre las sustancias que se consideran que pueden intoxicar, se encuentran: las medicinas, los alimentos, los ácaros, el polen, entre otros.

Los síntomas de una alergia por la ingestión de ciertos alimentos, usualmente, provocan: diarrea, vómito, comezón, eccema, presiona arterial baja e inflamación de la tráquea.

Productos lácteos

MedlinePlus señala que para poder digerir los productos lácteos se necesita una enzima que se llama lactasa, si el organismo no la produce, es allí en donde se desarrolla la intolerancia a la lactosa. Cabe señalar que, esta enzima la crea el intestino delgado.

Por su parte, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, describe los signos que presentan aquellos que desarrollan esta afección como: flatulencia, diarrea, dolores estomacales, vómitos, e hinchazón en el abdomen.

Asimismo, señala que la intolerancia a la lactosa es muy diferente a la alergia a la leche, que según la entidad, la alergia a la leche “es la respuesta del sistema inmunitario a una o más proteínas que contiene”; sin embargo, la intolerancia a ella, se debe a que el organismo no puede procesar la lactosa.

Foto referencia sobre mariscos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mariscos

Después de consumir pescados o mariscos, una persona alérgica experimentará comezón, sin embargo, no se debe subestimar ninguna señal que envíe el cuerpo tras la ingesta de cualquier producto, ya que una persona puede perder la vida.

Los síntomas más comunes que se observan son: inflamación en la piel y aparición de ronchas, dolor en el abdomen, náuseas y vómito, en algunos casos, hasta la pérdida de la consciencia.

Las mujeres y los niños son los más propensos a tener esta alergia a los mariscos, siendo más probable si hay antecedentes familiares con ella.

El trigo

MedlinePlus señala que los niños son más propensos a presentar síntomas tras la ingesta de productos que contengan trigo. Uno de sus principales compuestos es el gluten, una proteína que se encuentra también en la cebada y es evitada por aquellos que son diagnosticados con una enfermedad celíaca.

Foto de referencia sobre trigo - Foto: Getty Images

Frutos secos y cacahuetes

KidsHealth precisa, en su portal web, que una alergia a los cacahuates es una reacción del sistema inmune ante los compuestos de este alimento, porque cree que pueden ser nocivos.

Por ende, los síntomas más comunes de una alergia a cacahuetes, son: diarrea, vómito, estornudos, dificultad para respirar, tos, ansiedad, presión baja, entre otras.

Tal y como lo señala la Clínica Mayo, en algunos niños, el consumo de huevo les provoca reacción alérgica que se presentan con congestión, inflamación en su piel, vómito y dolores estomacales. Asegura que no es usual que la alergia a este alimento provoque anafilaxia

Maní

La alergia a este alimento es uno de los más conocidos que puede traer consecuencias graves si no hay una reacción inmediata.

Los síntomas que más se conocen es la dificultad para respirar, debido a la inflamación de la garganta. Además, de comezón y adormecimiento en la boca. Junto a lo anterior, la diarrea y las náuseas también son signos.

¿Qué es anafilaxia?

Cabe recordar que la anafilaxia “es una reacción alérgica grave”, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, que requiere una inyección de epinefrina.

Aunque cualquier alergia puede desencadenar una anafilaxia, la entidad precisa que son más propensos aquellos que consumen maní.

De acuerdo con la American Academy of Allergy Asthma & Immunology, el ejercicio también puede ocasionarla, pero ocurre en algunos casos, luego de un entrenamiento y tras la ingesta de algunas comidas, asegura.