El remedio casero para limpiar los pulmones y vías respiratorias

El cuerpo es un conjunto de diferentes sistemas y entre ellos se encuentra el respiratorio. El órgano protagonista de este son los pulmones, los cuales hacen posible el proceso de inhalar oxígeno para el organismo.

De acuerdo con el Instituto nacional del Corazón y la Sangre en los Estados Unidos, los pulmones son esponjosos y de tonalidad gris rosácea. Su importancia no solo está ligada a la adquisición de oxígeno para el cuerpo, también elimina el dióxido de carbono, un gas de desecho que sale del mismo. Si se suma todo esto, los pulmones llevan a cabo uno de los procesos fundamentales para la vida: respirar.

Al ser centro del sistema respiratorio, el cuidado de este órgano es fundamental. Expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) consideran que “los hábitos para un estilo de vida saludable, como hacer actividad física y no fumar, pueden ayudar a prevenir lesiones y enfermedades pulmonares”.

Sin embargo, no todas las personas tienen en cuenta el importante trabajo que realiza el sistema respiratorio y es cuando, debido a diferentes causas, se tienden a tapar las vías respiratorias.

Los niveles bajos de oxígeno en la sangre durante un largo tiempo puede causar hipertensión pulmonar. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Aunque respirar es un proceso involuntario que realiza el cuerpo por sí solo, Eva María Juan Villarejo, directora de Fisiobronquial Asturias, comentó en El Comercio que “lo ideal para respirar bien sería, usar el diafragma, es decir, llevar el aire a la zona abdominal y no hacerlo tanto con la zona del tórax, ya que así no usaremos los músculos accesorios de la respiración y eso provoca menos gasto energético y una respiración más eficiente”.

No obstante, hay partes del sistema respiratorio que no son del conocimiento de muchos, pero eso no quiere decir que no existan otras alternativas para que la respiración sea una tarea fácil.

Con el paso del tiempo, los remedios con productos de origen natural han tomado relevancia para limpiar los pulmones y, a su vez, las vías respiratorias.

El portal ABC Bienestar consigna que el ser humano respira por lo menos unas 20.000 veces al día y por eso es necesario aportar a este proceso de vida.

En ese sentido, aparte de mejorar los hábitos de vida, con ejercicio y alimentación saludable, existe un trío de ingredientes estrella que funcionan como un remedio para el sistema respiratorio: se trata del mentol, el eucalipto y la miel.

Especialistas en medicina alternativa dan a conocer que la mayoría de remedios caseros contienen al menos uno de los mencionados ingredientes naturales, pues tienen propiedades como:

1. Mentol: la sección de ABC consigna que esta es una sustancia que se obtiene del aceite esencial de menta, una planta con la que se realiza infusiones. Al ser refrescante, los conocedores del tema dicen que permite suavizar la garganta, mientras cuida las vías respiratorias. Por lo general, las personas toman una cucharadita de la sustancia.

2. Eucalipto: la principal característica que tiene este ingrediente de origen natural es que se le considera como un descongestionante. Mundo Deportivo consigna que también es una planta que sirve como expectorante o antiinflamatorio para los pulmones, ya que elimina las flemas que se agrupan en las vías respiratorias y contribuye a la circulación del aire.

Para preparar este remedio se necesita dos tazas de agua y un puñado de hojas de eucalipto. Se hierve el agua con las hojas durante cinco minutos y luego la persona debe cubrir su cabeza con una toalla para aproximar su rostro y empezar a inhalar los vapores calientes que desprende la mezcla, por 15 minutos.

Esta planta tiene un fuerte olor mentolado. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Miel: a este alimento dulce se le atribuye propiedades antisépticas, cicatrizantes y energizantes. Se utiliza para limpiar los pulmones y vías respiratorias porque suele aliviar problemas de la garganta, que hace parte del sistema respiratorio, según ABC Bienestar.

En adición, una revisión de estudios publicados en 2020 por BMJ Evidence-Based Medicine dice que la miel “podría reducir los síntomas de una infección del tracto respiratorio superior”.

Así las cosas, se puede reemplazar el azúcar por miel orgánica o mezclarla con jugo de limón para sacar las flemas que impiden respirar, comparte Un Cómo.