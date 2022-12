¿Es malo para la salud? Estas son las consecuencias de comer en la cama

Comer acostada: al hacer esto, el estómago se acostumbra a estar en esta posición y por ello se expande y esto hace que se acumule más grasa en el abdomen. Asimismo, el metabolismo se volverá más lento, pero lo más peligroso de esto es que puede ahogarse con algún trozo de comida por no estar en la posición adecuada.

Comer en la cama viendo televisión: al enfocar la atención en la televisión y no en la comida que se ingiere, se pierde la noción de la cantidad de alimentos que se están consumiendo. Por lo anterior, el cuerpo no sabe si está saciado o debe comer más, y esto puede desencadenar el sobrepeso y la obesidad. Además, al ver televisión es probable que se coma más rápido y no se mastique bien la comida.