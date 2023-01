¿Es malo usar copos de algodón para limpiar los oídos?

Algunas personas tienen por costumbre limpiar el oído externo y el oído interno. Por tema de higiene, la parte externa del oído sí debe limpiarse con mucho cuidado, ya sea con algodón o con un bastoncillo o copo de algodón. Pero, solo debe ser la zona externa.

Mejor con Salud, portal especializado en salud y cuidado personal, señala que no es recomendable utilizar copos de algodón para limpiar los oídos, pues este elemento no sirve para extraer el cerumen acumulado.

“Aunque suelen ser muy utilizados, los bastoncillos no son apropiados para limpiar los oídos. Más que retirar cera, lo que harán será empujarla para dentro y pueden llegar a provocar daños en los conductos auditivos. En muchas casas, este tipo de bastoncillos son un elemento habitual en los cuartos de baños e incluso en el armario de los medicamentos. Han ido convirtiéndose en un utensilio diario de la higiene y limpieza. No obstante, su uso no es aconsejable”, precisa.

Dolor de oído - Foto: Getty Images

El uso de estos bastones o copos de algodón con mucha frecuencia puede causar afectaciones negativas auditivas. Por ejemplo, pueden causar algunas raspaduras o traumatismos, los cuales pueden provocar infecciones en el conducto auditivo.

“Un uso abusivo de los bastoncillos en nuestros canales auditivos puede causar perjuicios de mayor gravedad, como es el caso de la perforación de la membrana timpánica o rotura del tímpano”, agrega Mejor con Salud.

En caso de tener demasiada cera acumulada y cause molestia, lo recomendable es consultar a un doctor para que sea él quien realice la extracción del cerumen profesionalmente, sin causar afectación al oído interno.

Oclusión por cera

La obstrucción por cerumen se da por la acumulación de cera o por el endurecimiento de esta. Aunque naturalmente el cerumen limpia y protege el conducto auditivo, cuando ocurre una obstrucción puede convertirse en un problema.

Los síntomas de esta afección incluyen los siguientes:

Dolor de oído

Sensación de inflamación en el oído

Zumbido o ruidos en los oídos (tinnitus)

Pérdida auditiva

Mareos

Tos

Picazón en el oído

Olor o secreción en el oído

Dolor o infección en el oído

No es recomendable recurrir a remedios caseros o preparaciones realizadas por sí mismos para extraer el cerumen. Lo ideal es consultar a un médico.

“El proveedor de atención médica puede extraer el exceso de cera con un pequeño instrumento curvo denominado “cureta” o mediante técnicas de succión. También puede usar una jeringa llena de agua tibia con solución salina o agua oxigenada diluida”, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

En el mundo 1.500 millones de personas padecen de algún grado de pérdida auditiva. - Foto: Getty Images

Infección aguda del oído

Esta afección puede empeorar en poco tiempo y causar gran malestar. Este es uno de los motivos por los que muchos padres llevan a sus hijos a un centro médico. La infección aguda del oído ocurre por la inflamación e infección del oído medio.

Esto puede ser causado por múltiples factores. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala varios:

Asistir a guarderías (especialmente centros que tienen más de 6 niños)

Cambios de altitud o de clima

Clima frío

Exposición al humo

Antecedentes de infecciones del oído

No ser amamantado

Usar un chupón

Infección reciente del oído

Enfermedad reciente de cualquier tipo (porque disminuye la resistencia del cuerpo a la infección)

Defecto congénito, como una deficiencia en la función de las trompas de Eustaquio

¿Cómo entrenar el oído para escuchar mejor?

La pérdida auditiva, que aparece progresivamente a medida que las personas envejecen, es común. Tanto el paso de los años, como la exposición crónica a los ruidos fuertes, contribuyen a la pérdida auditiva. Otros factores, como el exceso de cera, pueden reducir de manera temporal la capacidad de los oídos de conducir los sonidos.

Existen tres tipos de pérdida auditiva: conductiva, la cual involucra el oído externo o medio; neurosensorial, que compromete el oído interno, y la mixta, que es una combinación de ambas, según el Instituto Mayo Clinic.

Se trata de un padecimiento que puede tener efectos dramáticos en la calidad de vida de las personas que lo sufren, pues la dificultad para comunicarse e interactuar puede afectar su día a día y sus relaciones sociales.

Dormir con aretes podría tener consecuencias para la salud y otros factores. Imagen: Getty Images. - Foto: Getty Images

Si una persona cree que puede estar experimentando pérdida de audición, lo primero que debe hacer es visitar a su médico, pues será él quien pueda hacer un diagnóstico preciso sobre la condición específica.

Mientras tanto, el profesor de Educación Auditiva del Grado de Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento David García recomienda cinco formas con las que es posible entrenar el oído y mejorar la audición: