Este cereal es la solución completa para el estreñimiento, la grasa arterial y los infartos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que dentro de una dieta balanceada se debe destacar las frutas y las verduras porque ellas tienen compuestos que favorecen el organismo. Lo que quiere decir que reducen el riesgo de enfermedades o factores que incitan al desarrollo de enfermedades como la obesidad.

“Un plan de alimentación saludable debe brindarle a su cuerpo la energía y los nutrientes que necesita todos los días. Los nutrientes incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua”, señala la enciclopedia médica en uno de sus informes a través del servicio en línea.

De ahí que existen otros alimentos que pueden favorecer al cuerpo al ser incluidos en un plan de alimentación balanceado, como la avena, un cereal integral que puede ayudar a combatir el estreñimiento, reducir el colesterol LDL e incluso disminuir la posibilidad de infartos.

Beneficios de la avena

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) la avena es un alimento que ha sido parte de diferentes planes de alimentación en la antigüedad que, conocida como Avena Sativa, tiene la capacidad de reducir el colesterol y el azúcar del torrente sanguíneo.

La enciclopedia médica menciona que el salvado de avena son capas externas de semilla -avena- que inhiben que el intestino absorba grasa, evitando el aumento de colesterol, y por ende, el desarrollo en enfermedades cardíacas como los infartos.

Avena - Foto: Getty Images

“También se usan para la presión arterial alta, el cáncer, la piel seca y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos otros usos”, menciona MedlinePlus.

Igualmente, Tua Saúde en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Karla Leal, menciona que la avena tiene un efecto antioxidante que neutraliza los efectos de los radicales libres que incluso se encuentran relacionados con el envejecimiento.

Por tanto, al estar compuesto de fibras tiene la capacidad de estimular el tránsito intestinal, y, combatir el estreñimiento que según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases es “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Asimismo, señala que este cereal integral puede contrarrestar el síndrome del intestino irritable, conocido también como colon irritable, porque promueve el movimiento de las heces e incluso procura el bienestar de la microbiota gracias al betaglucano.

Colesterol en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) menciona que el betaglucano es una “sustancia que se encuentra en las bacterias, las plantas y ciertos alimentos como la levadura de panadería, los granos de cereal y los hongos”, que tiene la capacidad de “estimular el sistema inmunitario y ayudar a destruir células cancerosas”.

De igual manera, Tua Saúde menciona que el consumo de avena puede colaborar con la pérdida de peso porque tiene un efecto llenura al demorarse en procesar los alimentos, impidiendo así, el consumo de productos que podrían afectar el peso corporal; también está asociada con la regulación de la presión arterial gracias a antioxidantes como las avenantramidas e inclusive a reducir el riesgo de osteoporosis porque está compuesta de magnesio, y otros nutrientes.

La avena tiene un efecto llenura. - Foto: Getty Images

Es entonces que muchas son las opciones para consumirla, como por ejemplo, la leche de avena, que es una bebida vegetal libre de lactosa -señala Tua Saúde-, que no tiene soja ni frutos secos, siendo una opción en un plan de alimentación, sin embargo, precisa que no se recomienda en niños menores de un año.

Los principales beneficios de esta leche es su capacidad para combatir el estreñimiento porque facilita la digestión. A esto se suma que ayuda a controlar la diabetes, y a perder peso, pues al ser rica en fibra, brinda una sensación de saciedad.