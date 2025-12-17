Gente

J Balvin casi sufre infarto durante su concierto en Medellín: “Me estoy mareando”

El paisa contó la dura experiencia que vivió en uno de sus shows más comentados de los últimos años.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de diciembre de 2025, 6:24 p. m.
J Balvin contó experiencia durante su concierto en Medellín.
J Balvin contó experiencia durante su concierto en Medellín. Foto: YouTube Ibai

J Balvin se ha consolidado, desde hace varios años, como uno de los principales exponentes del género urbano, respaldado por una trayectoria sólida que lo posicionó en la escena musical internacional. Su presencia en escenarios de distintos continentes le permitió conectar con audiencias diversas, que siguen de cerca cada lanzamiento y propuesta artística que presenta.

El artista colombiano logró conquistar a millones de oyentes gracias a una identidad musical marcada por sonidos innovadores, letras pegajosas y un estilo propio. Ese ascenso lo llevó a ocupar un lugar destacado dentro de la industria global, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del país en este género y sumando una base fiel de seguidores que acompaña y respalda cada una de sus presentaciones.

Uno de sus shows más consolidados y aplaudidos fue el que ofreció en Medellín, donde reunió grandes estrellas del género urbano en un mismo espacio. Maluma, Yandel, Feid, 50 Cent, Daddy Yankee, entre otros, fueron los artistas que lo acompañaron en el Made in Medellín – Ciudad Primavera.

Sin embargo, este evento tuvo un cara que pocos conocieron, y que terminó preocupando a los fanáticos. J Balvin, quien hace poco anunció un ambicioso proyecto, reveló que sufrió problemas de salud durante esta experiencia.

En una charla con Ibai Llanos, streamer amigo de Gerard Piqué, el paisa confesó que aquel día en Medellín su vida pudo tomar un rumbo distinto por una recaída que estaba lidiando en pleno escenario. La celebridad contó que, por poco, y sufre un infarto.

“Todos vinieron con esa misión, que era pasarla bien con nosotros. Hubo un momento en el concierto en el que ya empecé, estando en la mitad del 360, a ver todo negro. Yo hablaba por el intercom, que es un botoncito en el micrófono con el que no te escuchan los que están afuera, pero sí tu equipo de trabajo. Les decía: ‘Ey, me estoy mareando. Ey, no estoy viendo, estoy pálido’. Cuando estaba cantando me ponía la mano en la cara, estaba completamente congelada”, dijo.

YouTube video B0GmYfkOlso thumbnail

El cantante relató cómo su mamá se preocupó por él, precisamente en el instante en el que el médico lo alertó sobre un posible infarto. Aunque había tensión, decidió comerse helados y llevar la situación sin cancelar el concierto.

“Cuando se montó Yandel, bajé y el médico me tomó las pulsaciones, y me dijo que estaba a 190 pulsaciones, o sea, estás a nada de un infarto. Mi mamá se acercó, se metió por debajo de la tarima, y llorando me dice: ‘Mijo, tenés que parar el concierto, no te vas a morir acá’”, afirmó.

“Con mucho miedo, la verdad, mientras estaba abajo, me comí seis helados grandes, porque las calorías se consumen más rápido dentro del cuerpo. El problema era el pico de insulina. Todavía no lo supero, la verdad”, agregó.

