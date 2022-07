Los remedios naturales no ayudan a curar la gripe, sino a aliviar sus síntomas.

Esto es lo que funciona, y lo que no, para combatir el resfriado

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus indica que la gripe es una infección que afecta la nariz, los pulmones y la garganta, asegurando que esta enfermedad es provocada por la influenza.

Los principales síntomas son: escalofríos, dolores de cabeza, falta de energía, náuseas, vómitos, y malestar general.

¿Cómo se infecta una persona?

La entidad explica que una persona se puede ver contagiada luego de haber inhalado las partículas que salen del estornudo o de la tos de una persona que está infectada. Aunque la anterior no es la única manera de contagiarse, también una persona puede tener gripe después de haber tocado algún objeto infectado.

Entre tanto, la Clínica Mayo recomienda los siguientes consejos para aliviar los síntomas que causa un resfriado:

El descanso es importante para que el cuerpo se recupere, por lo que se recomienda tener horarios de sueño de 7 a 8 horas, ya que en este tiempo el organismo y el cerebro se renuevan para cumplir sus funciones de manera óptima.

Se debe mantener hidratado el cuerpo con agua de limón, miel, caldos, entre otros, indica en su sitio web. Cabe señalar que la miel es un edulcorante que sustituye el azúcar y sus propiedades antioxidantes, por lo que ayuda aliviar algunos dolores.

Uno de los malestares que más causa incomodidad a una persona con gripe es la dificultad que tiene para respirar, ya que se taponan las vías nasales, por lo que aconseja aplicar gotas de solución salina. Sin embargo, se recomienda consultar con un médico antes de su uso.

El consumo de alimentos calientes puede ser fundamental no para curar un resfriado, sino para calmar sus síntomas, por ejemplo, tomar tés calientes, jugo de manzana, entre otros, explica la entidad de investigación americana.

Foto referencia sobre el caldo de pollo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo que no funciona para un resfriado

La Clínica Mayo aconseja no darles medicamentos para el resfriado a niños pequeños, porque estos pueden tener contraindicaciones que ponen en riesgo la salud del menor. Por ende, señala que de acuerdo con algunos estudios, la vitamina C no previene la aparición de resfriados, sin embargo, sí puede acortar el periodo del malestar.

El zinc también cumple con la misma función de la vitamina C durante un resfriado, pero antes de su consumo se recomienda visitar a un experto en salud.

El limón al ser rico en vitamina C puede ayudar a calmar el dolor de garganta. - Foto: Getty Images

Remedios para la gripe

Muchas son las recetas que contrarrestan la gripe o el resfriado, por lo que los siguientes remedios tienen características fundamentales para combatir la enfermedad, estos son revelados en un artículo publicado por el portal de salud Tua Saúde, y revisado por la nutricionista Tatiana Zanin:

Té de ajo

El ajo es un alimento que es usado para combatir diversos males del cuerpo, gracias a sus efectos antimicrobianos y antigripales, que tal y como lo señala el sitio web citado, se debe a que tiene alicina que ayuda aliviar los síntomas de la gripe.

Ingredientes

1/2 limón fresco

1 taza de agua

Miel

3 ajos

Modo de preparación

Se debe hervir en una olla con agua los ajos machacados por 5 minutos. Bajar del fuego e incorporar la miel y el zumo de limón.

Agua de limón

El limón es un alimento rico en vitamina C, por lo que tiene efectos antioxidantes y ayuda a calmar los síntomas del resfriado. Asimismo, como se mencionó anteriormente, la miel ayuda a regular el colesterol en la sangre, por ejemplo.

Ingredientes

2 cucharadas de miel

1 taza de agua

Zumo de limón

Modo de preparación