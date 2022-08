Glucosa alta: los mejores ejercicios para regular el azúcar de manera natural

Una persona que padece de diabetes tiene sus niveles de glucosa (azúcar) en la sangre elevados; esta se obtiene por medio de la alimentación.

El portal de salud y medicina Medlineplus explica que existen dos tipos de diabetes. “La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) menciona que con el paso de los años, esta enfermedad puede ocasionar daños irreversibles en algunos órganos y partes del cuerpo como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

“Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas (422 millones de personas en todo el mundo) tienen diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 244 084 muertes (1.5 millones en todo el mundo) se atribuyen directamente a la diabetes cada año”.

Los pacientes de diabetes deben prestar atención a su alimentación para controlar la enfermedad. - Foto: Getty Images

Una de las recomendaciones que hacen los profesionales de la salud a las personas que padecen de diabetes, es practicar actividad física de manera frecuente; esto con el fin de mejorar la vitalidad, el estado de ánimo y los síntomas que generan dicha afección.

Cabe mencionar que esta rutina debe ser diseñada por un profesional, ya que algunos ejercicios puede que no sean apropiados para pacientes con diabetes.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Business Inside brinda algunas recomendaciones para que los pacientes con diabetes tengan en cuenta antes de practicar actividad física. Cuando se realiza actividad física, el cuerpo quema el azúcar presente en la sangre y lo usa como combustible.

Emory Hsu, endocrino del Centro Médico del Valle de Santa Clara en San José, California (EEUU) explica que con el paso del tiempo y con la práctica constante ejercicio, el cuerpo se puede volver más sensible a la insulina. “A corto plazo, puedes reducir el azúcar en sangre y, a largo plazo, puedes mejorar la sensibilidad a la insulina”.

Un estudio publicado, en el año 2017, en el Journal of Jiroft University of Medical Sciences observó la rutina que llevaban a cabo 28 mujeres que padecían de diabetes tipo dos durante ocho semanas. 14 mujeres no realizaron ningún tipo de actividad física, mientras que las otras 14 realizaron ejercicios de cardio, tres veces a la semana, y de resistencia, dos veces en la semana.

Trascurridas las ocho semanas, las mujeres que hicieron ejercicio presentaban una reducción significativa en los niveles de azúcar presentes en su sangre; además, registraron una menor resistencia la insulina.

La Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) menciona que todos los adultos, padezcan de diabetes o no, deben practicar 150 minutos de ejercicio moderado por semana. El especialista sugiere empezar a practicar actividad física de manera paulatina “cualquier cantidad de ejercicio es mejor que ninguna, y se puede comenzar lentamente e ir aumentando”.

La diabetes puede perjudicar varios órganos, entre ellos, el riñón. - Foto: Getty Images

Que precauciones se deben tener a la hora de hacer ejercicio

La Fundación Española del Corazón brinda algunos consejos que deben tener encuentra los pacientes con diabetes antes de realizar actividad física. Antes de llevarlo a cabo se recomienda contar con la aprobación del médico tratante.

Verificar los niveles de azúcar antes y después de la práctica deportiva.

Si es menor de 100 mg/dl, tomar un suplemento (fruta, galletas, bebidas energéticas) antes de hacer ejercicio.

Si estás entre 100 y 150 mg/dl – 150 mg/dl, se puede hacer ejercicio sin ningún riesgo.

Si es mayor de 250 mg/dl, se debe dejar la práctica de ejercicio para otro momento.

Consumir agua, dos horas antes, de practicar la actividad física.

Opciones de ejercicios moderados