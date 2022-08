Glucosa alta: los remedios naturales que ayudan a regularla

Especialistas indican que los diabéticos deben tener muchos cuidados para controlar esta enfermedad: medirse diariamente el nivel de azúcar para ajustar la dosis de insulina y realizarse revisiones médicas a menudo, están entre esas recomendaciones, pero los no diabéticos también deben tener algunos hábitos para mantener el azúcar bajo control.

Expertos explican que los hidratos de carbono que proporcionan los alimentos se convierten en glucosa de una forma más o menos rápida. Entonces, cuando los niveles en la sangre aumentan se genera una reacción para que el páncreas produzca la insulina para reducirlos, “facilitando la entrada de la glucosa en las células” para producir energía, describen en el portal Cuerpo mente.

Cabe mencionar que la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo no produce insulina. La tipo 2 es la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Es importante entender que sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Expertos indican que el exceso de glucosa en la sangre puede causar otros problemas más serios en la salud. “Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”, explican en el portal Medline plus,.

Los síntomas de la diabetes pueden varían según cuánto se eleve el nivel de glucosa sanguínea. Estos son algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 que describen en el portal Mayo Clinic.

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Hambre extrema.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un subproducto de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible).

Fatiga.

Irritabilidad.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Para tratar la diabetes o evitar su aparición, los especialistas aconsejan algunos remedios y hábitos saludables para mantener el azúcar bajo control.

De acuerdo al sitio web Cuerpo mente, “una caminata de 20 minutos después de cada comida principal conduce a una reducción significativa de los niveles de azúcar en la sangre. No hay una manera más fácil de prevenir la diabetes tipo 22, además, esta práctica es ideal cuando aparece la diabetes gestacional, pues ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre de la madre y el feto.

Las piernas conforman el grupo muscular más grande del cuerpo, por esta razón consumen cantidades importantes de azúcar en forma de glucógeno cuando se practica actividad deportiva. Además de la caminata, un ejercicio como las sentadillas también es una buena opción para “agotar las reservas de azúcar”, destacan en Cuerpo mente.

Comer al menos 40 gramos de fibra al día es otra recomendación de los expertos, pero se debe tener en cuenta que este valor corresponde solo a la fibra, no al peso del alimento completo rico en fibra. “Por ejemplo, una pera pesa unos 200 gramos y aporta 7 gramos de fibra”, advierten en Cuerpo mente.

Los especialistas también sugieren añadir 1-2 cucharaditas de vinagre en las comidas principales. Pues una ensalada con vinagre y aceite, junto a una comida principal con verduras, cereal integral y legumbre, pueden evitar que aumente el nivel de azúcar en la sangre y posteriormente vuelva a caer.

Los niveles de azúcar en la sangre también se benefician de una ingesta suficiente de agua para mantener hidratado el organismo, debido a que la hidratación facilita el trabajo de los riñones y de las células, un hábito que genera un menor riesgo de desarrollar diabetes.