Hábitos sencillos que ayudan a perder peso

Es importante hacer cambios en el estilo de vida para no recuperar el peso perdido.

Para bajar de peso es importante inicialmente consultar a un médico para conocer si realmente es saludable perder kilos y la cantidad necesaria. Cada cuerpo es diferente, por eso se debe recibir asesoría profesional adecuada antes de tomar una decisión como esta.

“La buena noticia es que no importa cuál sea su objetivo para bajar de peso, aunque baje una modesta cantidad, como entre un 5 al 10 % del total de su peso corporal, es probable que tenga resultados beneficiosos para su salud, como mejoras en la presión arterial, el colesterol y la glucosa sanguínea”, indican los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC).

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunos hábitos sencillos que pueden contribuir a obtener buenos resultados al momento de iniciar un proceso de pérdida de peso:

Mantener los alimentos saludables listos y preparados para consumir. Ubicarlos en lugares estratégicos.

En el caso de los alimentos que pueden dañar la dieta, lo ideal es tenerlas fuera del alcance.

Comer en el plato en lugar de la bolsa del alimento. Al comer del paquete o del recipiente las personas no se da cuenta de la cantidad que comen.

Utilizar platos más pequeños.

Es importante desayunar. “Un estómago vacío es una invitación a comer en exceso. Comience el día con pan integral o cereales, leche baja en grasa o yogur y un pedazo de fruta”, indica Medline Plus.

Planear las comidas con anticipación.

Al momento de comer, dedicar el tiempo y el espacio para hacerlo. No estar frente a pantallas como el celular, el computador o el televisor.

Al momento de comer, iniciar por los alimentos más saludables.

Comer meriendas pequeñas con frecuencia. “En lugar de dos o tres comidas grandes, puede ingerir comidas más pequeñas y refrigerios saludables para pasar todo el día”.

Recomendaciones

En primer lugar, es importante tener la supervisión de un profesional médico para bajar de peso saludablemente. La alimentación es un factor clave para obtener buenos resultados al momento de subirse a la báscula. Sin embargo, debe ser guiada por un nutricionista.

Algunas personas realizan dietas extremas que ven en internet o redes sociales y ponen en riesgo su salud. “Los cambios repentinos y radicales en los hábitos de alimentación, como no comer más que sopa de repollo, pueden llevar a una pérdida de peso a corto plazo. Pero estos cambios exagerados no son saludables ni buenos y no ayudarán en el largo plazo”, indican los CDC.

En segundo lugar, la actividad física es una herramienta importante para perder kilos. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala una fórmula para bajar de peso: calorías usadas en el ejercicio > calorías consumidas = pérdida de peso.

“Esto significa que para bajar de peso, el número de calorías que usted quema en la vida diaria y haciendo ejercicio debe ser mayor al número de calorías provenientes de los alimentos que come y bebe. Incluso si usted hace mucho ejercicio, pero consume más calorías de las que quema, subirá de peso”, indica la Biblioteca.

¿Cómo tener un cuerpo saludable?

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señalan algunos consejos que contribuyen a tener un cuerpo saludable y a evitar enfermedades como sobrepeso y obesidad: