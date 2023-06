Harvard aconseja consumir este alimento semanalmente para cuidar el corazón

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, por esta razón los expertos buscan soluciones para disminuir estas cifras.

Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association señaló que “comer al menos dos porciones de aguacate a la semana redujo el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 21 % en comparación con evitar o no comer aguacates frecuentemente”, en palabras recogidas por CNN.

La autora del estudio, Lorena Pacheco, investigadora postdoctoral del departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Boston, indicó que unos 80 gramos, se puede considerar como una ración de aguacate.

En el estudio se le hizo seguimiento durante 30 años a más de 68 000 mujeres y 41 000 hombres, quienes se encontraban “libres de cáncer, enfermedades coronarias y apoplejías”, indicó el mencionado medio de comunicación.

En este estudio, los investigadores también “realizaron un modelo estadístico y descubrieron que consumir media ración de aguacate (¼ de taza) al día, en lugar de la misma cantidad de huevos, yogur, queso, margarina, mantequilla o carnes procesadas (como el tocino) reducía el riesgo de sufrir un ataque cardíaco entre un 16 % y un 22 %”, en palabras citadas por CNN.

Es importante incluir el aguacate en la alimentación diaria. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Aunque ningún alimento es la solución para llevar una dieta saludable de forma rutinaria, este estudio es una prueba de que los aguacates tienen posibles beneficios para la salud”, así lo explicó Cheryl Anderson, presidenta del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), en un comunicado citado por CNN, además se aclaró que la doctora Anderson no participó en el estudio.

Por su parte, Lorena Pacheco añadió que “los aguacates contienen esteroles vegetales y fibra soluble, que podrían llevar a unos niveles inferiores de colesterol malo”, en palabras recogidas por El País.

Otro aporte de la autora del estudio, Lorena Pacheco, fue la recomendación sobre la forma de comer este alimento, según informó El País. “Hay gente que consume el aguacate en forma de guacamole. En esos casos, hay una tendencia a tomar demasiado, habitualmente en combinación con otras comidas grasas como los chips ya que proporcionen demasiadas calorías”.

Los especialistas que realizaron este estudio destacaron la importancia de incluir el aguacate en la dieta comparado con otros alimentos que pueden ser más agradables para el paladar, pero con menos beneficios para el organismo, asimismo, Pacheco señaló que es importante consumir el aguacate como una alternativa a otras fuentes de grasa que son menos saludables como “la mantequilla o el bacon”, señaló El País.

El aguacate provee varios beneficios para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según un estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón, citado por el sitio web Hola, “un aguacate al día es muy beneficioso para nuestra salud cardíaca. Esto no significa que tengamos que comer necesariamente uno al día, pero sí que contemos con su presencia, en mayor o menor medida, a la hora de elaborar nuestra dieta”.

El mencionado portal destacó que en el estudio se analizan los beneficios para la salud cardiovascular que aporta el consumo de ácidos grasos insaturados, que se encuentran en el aguacate, los cuales ayudan a “controlar los niveles de colesterol malo en la sangre”, destaca el portal Hola.

Cuidar las arterias es importante para evitar enfermedades cardíacas. - Foto: Getty Images

El aguacate también es rico en potasio, que es ideal para regular “la actividad muscular y es imprescindible para la generación del impulso nervioso”, así lo explica Hola. Esta fruta también contiene magnesio, que le aporta al organismo beneficios para “mantener una buena salud cardiovascular”.

En el sitio web Hola señalan que el aguacate es ideal para comer con “huevos rellenos, gazpachos, ensaladas de pasta o de quinoa, cremas frías e incluso helado”.