Hongos en los pies: recomendaciones de expertos para prevenirlos

Los hongos en los pies, denominados médicamente como pie de atleta, son una infección fúngica que generalmente comienza entre los dedos del pie y suele presentarse en personas cuyos pies están muy transpirados en un calzado ajustado, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Asimismo, reveló que el pie de atleta puede afectar a uno o a ambos pies, y que los signos y síntomas comunes son los siguientes:

Piel escamosa, agrietada o que se descama entre los dedos de los pies.

Picazón, en especial justo después de quitarse los zapatos y los calcetines.

Piel inflamada que puede parecer rojiza, violácea o grisácea, según el color de piel.

Algunos consejos que pueden ayudar a evitar el pie de atleta o aliviar los síntomas, si hay infección son mantener los pies secos y cambiar las medias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ardor o escozor.

Ampollas.

Piel seca y escamosa en la parte de abajo del pie que se extiende hasta el costado de este.

Por tal razón, la entidad sin ánimo de lucro enumeró algunos consejos que pueden ayudar a evitar el pie de atleta o aliviar los síntomas, si hay infección:

Mantener los pies secos, especialmente entre los dedos. Estar descalzo para airear los pies todo lo que se pueda mientras se está en casa. Secar la zona entre los dedos luego de un baño o una ducha.

Cambiarse las medias regularmente. Si los pies están muy transpirados, se deben cambiar las medias dos veces al día.

Utilizar zapatos livianos y con ventilación. Evitar usar zapatos hechos con materiales sintéticos, como vinilo o goma.

Alternar los zapatos. No usar el mismo par de zapatos todos los días para que puedan secarse luego de que se usan.

Proteger los pies en lugares públicos. Usar sandalias o zapatos para el agua cuando se está en piscinas públicas, duchas y vestuarios.

Tratar el pie. Usar talco en el pie diariamente, preferentemente talco antifúngico.

No compartir los zapatos. El intercambio puede propagar una infección fúngica.

Por su parte, el diario español Mundo Deportivo reveló en su sección de belleza que existen varios tratamientos naturales que ayudan a eliminar los hongos en los pies, como el ajo y limón, pues el primero tiene propiedades antibióticas y antimicrobianas y, al mezclarlo con el limón, se potencian los efectos antisépticos y solo se debe poner a hervir una taza de agua con cinco ajos. Luego, se deja reposar para posteriormente agregar el jugo de un limón recién exprimido. Finalmente, se deben sumergir los pies en la preparación por 15 minutos.

Aquellas personas con ciertas enfermedades, como la diabetes, deben omitir los remedios caseros y ponerse en contacto con un doctor de inmediato si detectan problemas en los pies. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre la misma línea, otra forma natural es con vinagre de manzana y limón, ya que el vinagre de manzana ayuda a regular el pH de la piel e impide el desarrollo de hongos. Para obtener los beneficios se deben mezclar partes iguales de vinagre de manzana y agua con unas gotas de jugo de limón. Luego, con un algodón o una gasa, se pasa esta preparación por las partes afectadas y se deja secar hasta que el producto se haya absorbido.

Otra receta casera es agua, sal y aceite de limón. Para esta preparación se vierte agua tibia en un recipiente y se añade un puñado de sal y unas gotas de aceite esencial de limón; luego, se sumergen los pies durante 15 minutos.

No obstante, según expertos, aquellas personas con ciertas enfermedades, como la diabetes, deben omitir los remedios caseros y ponerse en contacto con un doctor de inmediato si detectan problemas en los pies.

Para quienes no tienen enfermedades, si los remedios caseros no funcionan, una buena opción podrían ser las cremas antimicóticas que se encuentran en las farmacias. Si el problema se propaga, empeora o no responde a estos remedios caseros, las personas deben visitar al médico para iniciar un tratamiento.