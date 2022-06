Horóscopo de Mhoni Vidente del 13 al 17 de junio, ¿qué depara para cada signo del zodiaco?

Llegó una nueva semana del sexto mes del año y, por ello, los movimientos de los astros se preparan para que, a través de la lectura del tarot, Mhoni Vidente dé a conocer sus predicciones en temas relacionados con el amor, el dinero, la salud o la familia, según la fecha de nacimiento y el elemento de cada persona que se relaciona con los signos del zodiaco.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo en el fondo del universo - concepto de astrología y horóscopos. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

En este inicio de semana las metas darán fruto siempre y cuando sea algo que se mantenga en mente y se apropie al camino de la perseverancia; si es así habrá una buena racha financiera relacionada a la estabilidad y la tranquilidad. Asimismo, la astróloga cubana dice que el mejor día para empezar es desde el principio, es decir, desde este lunes 13 de junio.

Tauro

En esta oportunidad, el horóscopo indica que la carta que aparece está vinculada a la fuerza, cualidad que necesita para enfrentar cualquier obstáculo que se presente. Por otro lado, no hay que temerle al éxito y, al contrario, llamar lo que se desea desde la positividad para que haya nuevos proyectos laborales.

Géminis

La carta del mago indica que será una semana llena de suerte, por eso hay que desear sin ningún problema lo que espera conseguir durante estos días. Además, si tiene contemplado iniciar con un plan de estudios o continuar con una preparación académica es el momento de hacerlo.

Cáncer

Mhoni Vidente dice que la carta de esta semana para los nacidos bajo el signo de Cáncer es el carruaje, así que depara valentía para enfrentar el destino. Conjuntamente, indica que podrá resolver problemas que le atormentan y será un momento clave para incursionar en un negocio. En cuanto al amor, hay que ser más estable.

Leo

Para los leones del zodiaco aparece el As de bastos, lo cual señala que la energía y el poder está en las manos de cada persona con este signo. En ese sentido, es necesario pedir con fervor y, asimismo, se detalla que la única persona que le pone el límite a las cosas es el mismo Leo.

Virgo

Hay una compañía que es el mejor amigo, pero también el amor verdadero. Según el horóscopo de la astróloga, la carta de los amantes es la que rige el destino de esta semana para Virgo, por lo que hay que tener mucho tacto con las personas extramatrimoniales y no centrarse únicamente en temas pasionales, más bien se debe concentrar en lo profesional.

Libra

Mhoni Vidente dice que en esta semana aparecerá la justicia, así que muy pronto habrá una recompensa de todo lo que le ha brindado a los demás. De igual manera, da a conocer que antes de obtener cualquier adquisición, hay que cuidarse de los problemas legales.

Escorpión

Para los escorpiones del zodiaco se les asigna la carta de la muerte. De acuerdo con la conocedora del tema astrológico, esta elección depara un cambio radical, más no un significado negativo. En adición, se les recuerda a las personas con este signo que no hay límite para realizar lo que desean, pero no hay que estarlo divulgando a todo el mundo.

Sagitario

El horóscopo indica que serán días en los que sentirán una total apertura para todas las cosas nuevas que llegan y será un espacio para la renovación personal. Por otra parte, hay que pensar antes de tomar una decisión que comprometa al ámbito laboral y personal.

Capricornio

Durante esta nueva semana de junio la paciencia no será un factor que jugará a favor de Capricornio, por lo que es necesario concentrarse y prestar atención a lo que los demás piensan sobre las decisiones que estará tomando. En cuanto a la salud, la vidente dice que debe cuidarse de problemas relacionados con la garganta. Además, se recomienda organizar los documentos o trámites pendientes.

Acuario

En esta ocasión, la carta es el emperador y detalla que tendrá suerte en un futuro. Esta semana habrá mucha energía positiva, al igual que la mente se expandirá a nuevas transformaciones de todo tipo. Sin embargo, el estrés laboral está presente, según Mhoni Vidente.

Piscis

Es el momento de laborar hasta más no poder, puesto que esto es la verdadera recompensa de los esfuerzos. Además, la astróloga cubana dice que el proceso de desprendimiento de algo o alguien que tenía marcado ya no será un problema, pues será un tema del pasado y el olvido.