“El Nuevo Liberalismo llegó a su decisión sin atender los intereses particulares”: Julia Miranda

Luego de la decisión del Nuevo Liberalismo de apoyar a Rodolfo Hernández, y ante la crítica desde el petrismo por esa determinación, algunos líderes han salido a defender la postura.

Así lo hizo la representante electa a la Cámara, Julia Miranda, quien comentó que esa decisión no se tomó por capricho, sino consultando a todos los integrantes del partido.

“Destaco el procedimiento democrático por medio del cual se acató la decisión. El Nuevo Liberalismo llegó a su decisión sin atender los intereses particulares de ninguno de sus miembros”, aseguró la congresista del Nuevo Liberalismo.

Miranda dice que para tomar la decisión de apoyar al ingeniero se consultó a los parlamentarios electos, concejales, ediles, excandidatos al Concejo, a Senado y Cámara. La representante fue una de las pocas que logró una curul en las pasadas elecciones legislativas y representará a los bogotanos.

En medio de las conversaciones que tuvo el Nuevo Liberalismo hace unos días, Miranda afirmó que dejó clara su postura. “Planteé mis dudas y preocupaciones, y expresé las fortalezas y debilidades que veía en cada una de las dos opciones”, comentó en su carta.

Dice que acatará la decisión que se tomó y que su compromiso con el partido es de largo aliento.

“El partido necesita seguir fortaleciendo su institucionalidad. Solo así podrá cumplir con su propósito de construir una Colombia más justa, democrática, igualitaria, próspera y en paz”, dijo la congresista del Nuevo Liberalismo.

También aclaró que ese apoyo no será “un cheque en blanco”, como dijo Juan Manuel Galán cuando anunció el respaldo a Hernández. Miranda mencionó que mantendrán el espíritu crítico frente al próximo gobierno, sin importar quien llegue al poder. “Nos opondremos a aquello que no compartimos y que no le convenga al país”, comentó Miranda.

Señaló que su compromiso con el medioambiente que y con las ideas por las que fue elegida seguirá intacto. “Defenderé una política ambiciosa de lucha contra el cambio climático, de respeto por la naturaleza y la biodiversidad”, afirmó la congresista.

Asimismo, aseguró que trabajará en el Congreso por los derechos de las mujeres y la igualdad en varios aspectos como lo laboral, cultural, económico, político, entre otros.

“Impulsaré las propuestas que en esta materia ha presentado a Colombia el Nuevo Liberalismo”, comentó Miranda.

Este lunes Juan Manuel Galán, a nombre del Nuevo Liberalismo, anunció la decisión de apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández, luego de haber consultado a todos los militantes del partido y de haber conversado con ambos candidatos personalmente.

A Petro y a Hernández les presentaron varios puntos que para la colectividad son fundamentales, como hambre cero y controlar inflación; garantizar seguridad en ciudades y el campo; una nueva política antidrogas e impulsar regulación de uso adulto de cannabis; definir una política ambiental protegiendo los ecosistemas sin riesgo a la inversión; aumento del 1 % del PIB y mayor inversión en tecnología y ciencia; reforma a la justicia y a entes de control; descentralización para más autonomía de los territorios, y una política integral de género.

El ingeniero agradeció el apoyo de esa colectividad. “No me queda sino agradecerle por la confianza de lo que he escuchado y compromete mi esfuerzo a todos los colombianos como lo he transmitido desde que empecé la campaña”, dijo el exalcalde de Bucaramanga tras el anuncio.

La decisión molestó al petrismo quien esperaba con los brazos abiertos al Nuevo Liberalismo, por lo que varios líderes que respaldan a Gustavo Petro mostraron su inconformidad con la decisión.

Galán defendió la postura que tomaron y aclaró que más allá de esas recomendaciones que hicieron para un eventual gobierno de Hernández, no se pactó nada más para ser parte del mismo.

“Eso fue lo que hablamos, presentamos una adhesión a la candidatura de Rodolfo Hernández y unos puntos para que fueran considerados en su programa, nunca con la intención de que sustituya su programa de gobierno, por el cual votaron 6 millones de colombianos, pero sí para que los tenga en cuenta. Le parecieron puntos que enriquecía su proyecto y los acogió con la mejor voluntad”, le respondió Galán a SEMANA.