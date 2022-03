Jugo antigripal de naranja y kiwi: así se puede preparar

La gripe, también llamada influenza, es una infección respiratoria causada por virus, de acuerdo con MedlinePlus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La gripe es causada por el virus de la influenza que se transmite de persona a persona cuando alguien enfermo tose, estornuda o habla y expulsa pequeñas gotas que pueden caer en la boca o en la nariz de las personas que está cerca. Con menos frecuencia, una persona puede contraer la gripe al tocar una superficie u objeto que tiene el virus de la gripe y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos.

Asimismo, la web indica que los síntomas de la gripe aparecen de repente y pueden incluir: fiebre o sensación de fiebre y escalofríos; tos; dolor de garganta; goteo o congestión nasal; dolores musculares o del cuerpo; dolor de cabeza; fatiga (cansancio). Además, algunas personas también pueden tener vómitos y diarrea, pero esto es más común en los niños.

No obstante, la mayoría de las personas con gripe se recuperan solas sin atención médica y las personas con casos leves de gripe deben quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, excepto para recibir atención médica, según explicó la biblioteca.

De todos modos, existen recetas caseras que ayudan a tratar la afección como lo es el jugo de naranja y kiwi, según reveló el portal Gastrolab Web, ya que ambos ingredientes tienen un alto contenido de vitamina c, pues esa sustancia mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico para proteger al cuerpo contra las enfermedades, según el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés).

En consecuencia, para preparar el jugo se necesitan: un kiwi; el jugo de dos naranjas; una zanahoria pequeña; 1/2 Mango y 1/2 taza de agua de coco. En seguida, se licuan todos los ingredientes hasta que se obtenga una mezcla homogénea y, por último se sirve y se consume inmediatamente.

Pero si se tienen síntomas graves de gripe y se está en un grupo de alto riesgo o se está muy enfermo o preocupado por la afección, se debe contactar a un profesional de la salud y, es posible que se necesiten medicamentos antivirales para tratar la gripe.

Por su parte, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señaló que los siguientes remedios pueden ayudar a que la persona se sienta mejor:

1. Mantenerse hidratado: El agua, los jugos, el consomé claro o el agua tibia con limón amarillo y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación. Se debe evitar el alcohol, el café y los refrescos con cafeína, que pueden empeorar la deshidratación.

2. Descansar: La mayoría de los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño por noche para una buena salud.

3. Hacer gárgaras: Una gárgara de agua salada puede aliviar temporalmente una garganta dolorida o irritada. También se puede probar con trocitos de hielo, atomizadores para el dolor de garganta, pastillas o caramelos duros.

4. Atomizadores y gotas nasales: Los atomizadores y las gotas nasales de solución salina de venta libre pueden ayudar a aliviar el taponamiento y la congestión.

5. Vaporizador o un humidificador de vapor frío: Un vaporizador o un humidificador de vapor frío pueden agregar humedad al hogar, lo que podría ayudar a aflojar la congestión. Se debe cambiar el agua a diario, y se debe limpiar la unidad según las instrucciones del fabricante.

6. Vitamina C: Parece que tomar vitamina C no suele ayudar a la persona promedio a prevenir resfriados. Sin embargo, algunos estudios han descubierto que tomar vitamina C antes de que comiencen los síntomas del resfriado puede acortar la duración de los síntomas. La vitamina C puede beneficiar a las personas que corren un alto riesgo de resfriarse, ya que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades.