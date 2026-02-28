Mundo

Mujer creyó que sufría de un simple dolor de garganta y terminó 10 días en coma tras casi morir: “Pensé que era gripa”

La mujer calificó su experiencia como algo “traumático” y dejó en claro la importancia de prestarle atención a los síntomas.

Jennifer Gavin, la mujer que vivió esta pesadilla.
El caso de Jennifer Gavin se ha hecho viral por la forma en la que terminó en coma y al borde de la muerte, después de que pensara que tenía un simple dolor de garganta que venía producto de una gripa.

Todo ocurrió en Londres, Inglaterra, donde la mujer llevaba una vida como la de cualquier otra persona: jugaba baloncesto, entrenaba a niños y disfrutaba de la vida haciendo diferentes planes.

Llevaba una vida muy normal y promedio de una mujer de 30 años en Londres, pasando mi semana trabajando a tiempo completo como gestora de cambios y los fines de semana socializando con amigos, viajando por Europa y viviendo un estilo de vida activo”, comentó en diálogo con The Mirror.

Esta es Jennifer Gavin conectada a varias máquinas en medio de la pesadilla que tuvo que vivir.
Las primeras señales de que algo no iba bien se dieron en septiembre de 2024, época en la que empezó a sentir un dolor en la garganta. Sin embargo, tal y como hacen muchas personas en todo el mundo, no le prestó mayor importancia y pensó que era algo normal.

“Mis compañeros de trabajo y amigos tuvieron dolor de garganta y resfriados casi al mismo tiempo que yo empecé a sentirme mal”, explicó.

Se conoce el mensaje que Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, le envió a su exnovia desde la cárcel

En ese momento, Gavin tenía programado un viaje hacia Portugal para celebrar su cumpleaños, por lo que trató los primeros síntomas como si fueran un resfriado.

Una vez que llegó al aeropuerto, las cosas empeoraron un poco; comenzó a experimentar dolor y se sintió cansada, pero aun así no le prestó mayor importancia a la situación.

Para cuando aterricé en Oporto, me dolía todo el cuerpo y pensé que tenía gripa”, comentó.

Esta experiencia cambió la vida de Jennifer para siempre.
Poco a poco, el panorama se fue poniendo un poco más delicado: el dolor de garganta aumentó, sintió temblores y hubo sudoración excesiva. En ese momento, recordó que su mamá había tenido sepsis y, tras investigar, se percató de que tenía muchos de los síntomas.

Por lo mismo, una vez volvió a Londres, decidió sacar una cita médica, aunque en ese momento el doctor también concluyó que se trataba de una gripa. “Me mandaron a casa a guardar reposo”, dijo.

Pasaron los días y la situación no cambió, sino que a los síntomas se le sumó la fiebre, por lo que finalmente decidió irse por urgencias tras escuchar la recomendación de un trabajador de la salud.

El agricultor de 86 años que le dijo “no” a 15 millones de dólares de Silicon Valley

“Me ingresaron a reanimación, el médico me miró y me dijo que tuve mucha suerte de haber entrado, ya que probablemente no habría sobrevivido a la noche”, explicó.

Para ese momento, la sepsis ya había avanzado de gran forma en el cuerpo, aunque los médicos no lograban determinar qué era lo que la estaba afectando. Tras muchos exámenes, finalmente fue diagnosticada con séptica.

Por ello, estuvo internada varios días en la unidad de cuidados intensivos y tuvo seis días en coma ventilado. Los médicos lograron establecer que la bacteria en su organismo era Fusobacterium necrophorum, la cual suele generar fuertes dolores de garganta.

Jennifer sostuvo que despertar del coma fue una experiencia “traumática” y que le cambió la vida por completo. Ahora, suele prestar más atención a los síntomas, lo que le permitió que en 2025, tras sufrir una nueva sepsis, pudiera llevar un tratamiento tranquilo.

Ojalá la gente supiera lo rápido que pueden cambiar las cosas y que cuanto antes se reciba ayuda para los síntomas, mayor será la probabilidad de recuperación”, añadió.

Noticias Destacadas