Jugo de piña y sandía para limpiar los riñones: así se puede consumir

Los expertos en salud insisten en que una buena alimentación es fundamental para el funcionamiento adecuado del organismo, o de lo contrario se podrían afectar algunos órganos como los riñones, los cuales cuales son vitales en filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, manteniéndola limpia y químicamente equilibrada, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

De acuerdo con MedlinePlus, algunas de las causas que influyen para tener problemas renales son factores genéticos, lesiones o el consumo de medicamentos, así como padecer diabetes o presión alta.

Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante cuidar la salud de los riñones y nada mejor que hacerlo de manera natural con jugos que, a su vez, aportan otros beneficios al organismo. Esto porque son diuréticos, antioxidantes, entre otras propiedades que ayudan a limpiar el organismo mejorando la función de los riñones y facilitando su trabajo.

Una de las frutas que más se han popularizado por sus beneficios a estos órganos son la piña y la sandía. Las dos son diuréticas y depurativas, son frutas que están compuestas en su mayoría por agua, por lo que ayudan a combatir los problemas en las vías urinarias, además, desintoxican los riñones.

Por su parte, la piña es rica en bromelina y potasio, mejorando la depuración de toxinas a través de los procesos naturales del cuerpo.

De acuerdo con el portal de recetas GastroLab Web, para preparar este jugo se necesita:

300 gramos de Sandía

1/4 Piña

1 taza de Fresas

1/4 taza de Agua (opcional)

1 ramita de Menta fresca (opcional)

Miel (opcional)

Preparación:

Para su preparación se necesita pelar las frutas y cortarlas en cubos, una vez hecho esto se agregan a la licuadora junto con el agua y se baten hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando esto haya sucedido se agrega la rama de menta y la miel si se quiere, y el jugo estará listo para su consumo.

Otros jugos para limpiar los riñones

Jugo de arándano

Los expertos aseguran que con este jugo las personas podrán limpiar las vías urinarias, pues el arándano es efectivo para combatir las infecciones urinarias causadas por el almacenamiento de las bacterias en la vejiga y la uretra.

Además, el portal Psicología y Mente señala que los arándanos tienen propiedades antiinflamatorias por ser ricos en antioxidantes como las proantocianidinas.

Jugo de manzana verde y apio

Teniendo en cuenta que contiene fibra soluble la cual se encarga de equilibrar el nivel de azúcar en la sangre, bajar el colesterol, disminuir la presión y ayuda a adelgazar, el jugo de manzana verde con apio es una gran bebida para limpiar los riñones.

Aseguran que el apio aporta diversos minerales como potasio, sodio, calcio, manganeso y magnesio, y contiene vitaminas A y K, las cuales previenen el daño neuronal.

Entre tanto, la manzana cuenta con propiedades hepáticas, por lo que no solamente mejora la salud de los riñones sino del hígado, ya que ayuda a limpiar y depurar las toxinas de este.

Jugo de rábanos, apio y col

Este es considerado como el jugo ideal para limpiar los riñones. Un estudio de la Agricultural University señala afirma que el rábano que es una de las mejores opciones para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y los riñones ya que ayuda a eliminar las toxinas.

Este jugo también protege el organismo de infecciones y cuenta con propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. Los rábanos también son una buena fuente de antocianinas, que benefician la salud cardiovascular.