La fruta que aumenta el volumen de las heces y ayuda a combatir el estreñimiento

La naranja es una fruta que posee diferentes beneficios, entre ellos, ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de la piel, reducir el colesterol malo, proteger el organismo de enfermedades cardiovasculares y fortalecer el sistema inmunitario.

Una buena forma de obtener estos beneficios es consumir al menos 1 naranja al día o 150 ml de jugo natural, que es muy rico en nutrientes, pero tiene la desventaja de no poseer las fibras que existen en la fruta entera. Aparte de esto, la naranja agregada en recetas cocidas o que van al horno tienen menos nutrientes que la fruta cruda.

La naranja puede fortalecer el sistema inmunológico. - Foto: Getty Images/Image Source

Principales beneficios de la naranja

Mejorar la función del sistema digestivo

La naranja es una fruta muy rica en fibras como pectina, celulosa y hemicelulosa, que ayudan en la digestión y mejoran el funcionamiento del intestino, aumentando el volumen de las heces y acelerando el tránsito intestinal, siendo de gran utilidad para combatir el estreñimiento.

Además, la pectina presente en la naranja actúa absorbiendo agua del tracto digestivo, formando un gel que ayuda en la digestión y al intestino a funcionar mejor.

Proteger contra enfermedades cardiovasculares

Las fibras presentes en la naranja, principalmente la pectina, ayudan a reducir el colesterol malo y los triglicéridos, que son los responsables de la formación de placas de grasas en las arterias, disminuyen la absorción de grasas proveniente de la alimentación, contribuyendo a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral.

Asimismo, la naranja es rica en flavonoides, como hesperidina y vitamina C, con efectos antioxidantes potentes, que actúan reduciendo los daños en las células por los radicales libres, manteniendo los vasos sanguíneos saludables.

Las fibras presentes en la naranja, principalmente la pectina, ayudan a reducir el colesterol malo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Controlar de la presión alta

La naranja contiene grandes cantidades de potasio, que es un mineral que ayuda a aumentar la relajación de los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre circule con mayor facilidad, favoreciendo así la disminución de la presión arterial, lo que puede ser muy útil para las personas que tienen presión alta.

Controlar la glucemia

La naranja es rica en fibras en su composición que ayudan a reducir la absorción de azúcar de la alimentación por el intestino y a controlar los niveles de glucemia, pudiendo ser un importante aliado en el tratamiento de la diabetes, siempre que sea consumida con orientación del nutricionista, ya que también es rica en azúcar.

Fortalecer el sistema inmunitario

La naranja es rica en nutrientes como las vitaminas A, B y C y el ácido fólico, que estimulan la producción de glóbulos blancos, células de defensa esenciales para prevenir y combatir infecciones; por tal razón, la naranja ayuda a fortalecer el sistema inmunitario.

Retardar el envejecimiento

Por ser rica en betacaroteno, vitamina A y C, que son antioxidantes y antiinflamatorios, la naranja ayuda a combatir los radicales libres que causan el envejecimiento de la piel. Además, la vitamina C de la naranja estimula la producción de colágeno por parte de la piel, disminuyendo la flacidez y la aparición de arrugas y líneas de expresión, y la vitamina A protege la piel de los daños causados por los rayos ultravioleta del sol.

Ayuda a combatir al cáncer

Algunos estudios in vitro usando células de cáncer en laboratorio muestran que el jugo de naranja puede tener beneficios en la lucha contra el cáncer de mama, hígado e intestino, por ser rica en flavonoides y vitamina C, que son antioxidantes potentes y reducen los daños del estrés oxidativo causado por los radicales libres que pueden provocar cambios en las células y causar cáncer. No obstante, aún se necesitan estudios en personas que demuestren estos beneficios.

Propiedades de la naranja

La naranja posee propiedades digestivas, antioxidantes, antiinflamatorias, cicatrizantes, antiobesidad, antianémicas, inmunoestimulante, hipoglucémicas, hipocolesterolémicas y anticancerígenas, esto se debe a que es rica en flavonoides, vitamina C, potasio, betacarotenos y fibras.