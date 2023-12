La fruta que reduce el colesterol, cuida el corazón y regula la presión arterial

Papaya para el corazón

Hay análisis que han concluido sus beneficios. Por ejemplo, en la investigación “A review on medicinal properties of Carica papaya Linn”, publicado en Asian Pacific Journal of Tropical Disease”, los científicos concluyeron que las bondades de esta fruta se sustentan en el contenido de vitaminas como la A, B y C, enzimas proteolíticas como la papaína y la quimopapaína que tienen propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas.