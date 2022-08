La producción de vacunas contra la viruela del mono está en riesgo

Bavarian Nordic, la única empresa autorizada para fabricar una vacuna contra la viruela del mono, informó que podrían existir problemas futuros para dicha inmunización. Según la farmacéutica, a medida que los casos de la enfermedad sigan en aumento, será imposible producir la vacuna en gran escala para todo el mundo. La solución que se plantea es la de subcontratar a otra compañía para que también responda por la producción ante la creciente demanda.

El virus ha infectado a miles de personas en más de 70 países y, recientemente, la Organización Mundial de la Salud reconoció que los casos del brote aumentaron hasta un 20 por ciento en la última semana. Bavarian puede fabricar 30 millones de dosis, pero debido a la propagación de la enfermedad, por el brote que surgió a mitad de este año, la compañía se ha visto en dificultades. Actualmente, 92 países reportan casos de viruela de mono.

Bienestar

Remedios para el asma

El asma es una enfermedad pulmonar que sufren millones de personas en el mundo, particularmente, afecta más a los niños - Foto: getty images

El asma es una enfermedad pulmonar que sufren millones de personas en el mundo. Particularmente, afecta más a los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. Si bien hay medicamentos y tratamientos para ayudar a las personas que sufren de asma, también existen opciones naturales.

El portal Mejor Salud cuenta que hay tres alternativas naturales: un remedio de cebolla al sartén con jugo de limón y miel; un jarabe de jengibre y miel, que se consume antes de cada comida; y rábano negro con cuatro cucharadas de miel, que se deja reposar toda la noche antes de su ingestión.

CIFRA

1.330 millones de dólares entregará la lotería Mega Millions en Estados Unidos al boleto ganador.

Salud

Efecto inmediato

Pastillas para recuperarse de dolencias. - Foto: getty images

Las pastillas en muchas ocasiones son la mejor fórmula para tratar alguna enfermedad o dolencia. Sin embargo, muchas personas manifiestan que no sienten que dichos fármacos cumplan totalmente el efecto deseado, por lo cual existen varios tips para que los medicamentos hagan mayor efecto. Por ejemplo, según el portal especializado en salud Geriatricarea, a fin de que estos cumplan su propósito, es mejor no partir las pastillas, ya que pueden perder las propiedades necesarias para curar las molestias. Además, no se recomienda tomarlas con un líquido distinto al agua, pues otros pueden dificultar la absorción del medicamento en el aparato digestivo y, posteriormente, hasta el torrente sanguíneo.

Viajes

Viajar sin pasaporte

Es posible salir del país sin pasaporte - Foto: getty images

Es posible salir del país sin pasaporte. Si usted va a viajar a los ocho países integrantes de la Comunidad Andina y del Mercosur, pero aún no tiene pasaporte, el Gobierno autoriza usar su cédula digital en reemplazo de ese documento. La nueva cédula digital vale 55.750 pesos. Los interesados podrán agendar una cita en la Registraduría más cercana para sacar el documento electrónico.

No habrá ningún inconveniente si usted muestra su cédula electrónica como documento de identidad. En conformidad con la Constitución, los documentos expedidos por la Registraduría Nacional son los únicos que acreditan la identidad de los colombianos, por lo que no tendrá problema para utilizar su cédula como pasaporte.