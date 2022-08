Las plantas medicinales que ayudan a tratar la endometriosis

Jengibre: gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, el jengibre parece coadyuvar en el alivio de los síntomas de la endometriosis. De acuerdo con una a revisión compartida en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, el consumo oral de esta planta disminuye el dolor asociado con la menstruación. Solamente se debe incorporar una cucharada de jengibre rallado en una taza de agua hirviendo y luego dejar reposar la bebida para su posterior consumo.

Ginseng indio: esta planta tiene un mecanismo de acciones que se relaciona con la disminución del estrés. Según una revisión del The Journal of Alternative and Complementary Medicine detalló que las mujeres que tomaron ginseng chino tuvieron una reducción significativa del estrés, uno de los síntomas que produce la endometriosis.