Las súper vitaminas que mejoran la salud de todo el cuerpo

Las vitaminas son un grupo de sustancias orgánicas complejas que el cuerpo necesita a diario para que los diferentes sistemas del organismo pueden tener una correcta función. Por lo general, se encuentran en alimentos de origen vegetal como las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas.

Además, algunos de estos elementos se pueden obtener a través de alimentos de origen animal como las carnes magras; entre estas resaltan el pollo y el pavo. Las vitaminas también se pueden conseguir en farmacias en cápsulas, pero su consumo en este estado deber ser supervisado por un profesional de la salud.

Cada vitaminas cumple una función en particular en el cuerpo, por eso, su consumo debe ser regular. De acuerdo con Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen 13 vitaminas esenciales para el organismo. Estas son:

Vitamina A.

Vitamina C.

Vitamina D.

Vitamina E.

Vitamina K.

Vitamina B1 (tiamina).

Vitamina B2 (riboflavina).

Las vitaminas esenciales se encuentran principalmente en los alimentos y son clave para cuidar la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina B3 (niacina).

Vitamina B6 (piridoxina).

Vitamina B12 (cianocobalamina).

Folato (ácido fólico y B9).

Ácido patoténico (B5).

Biotina (B6).

“Cada una de las vitaminas ejerce una función que es única e insustituible en los procesos metabólicos del organismo. Si una de ellas falta, todo el organismo se resiente. Cuando la dieta sea deficitaria de forma regular o cuando se coma menos de lo recomendable, cabe la posibilidad de que el aporte vitamínico sea insuficiente y puedan producirse enfermedades carenciales que sólo se curarán cuando se consuma de nuevo la vitamina implicada. Así, en los países en vías de desarrollo las deficiencias vitamínicas siguen siendo un importante problema de salud”, explica el sitio web Elsevier.

Esta carencia de vitaminas se llama avitaminosis y entre otras cosas más, puede generar dolores de cabeza, confusión, náuseas, vómitos, irritabilidad, ansiedad y anemia. Incluso, la ausencia de este tipo de nutrientes puede llegar a ocasionar problemas relacionados con el corazón.

Consumo de vitaminas. - Foto: Getty Images

Asimismo, cabe mencionar que el exceso de vitaminas, denominado hipervitaminosis, también puede producir efectos negativos. Entre estos resaltan los trastornos intestinales, problemas asociados con los riñones, entre otras cosas más.

Por eso, es importante consumir vitaminas de forma regular, pero moderadamente. Precisamente, sobre su ingesta, vale enfatizar que hay algunas vitaminas que resaltan entre las demás por sus poderosos beneficios. De acuerdo con la plataforma digital HSN Blog Nutrición y Deporte, estas son las mejores:

1. Vitamina D. Mejora el sistema inmune, la función muscular, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, favorece el sistema respiratorio, fomenta un desarrollo normal del cerebro, previene el Alzheimer y el Parkinson, mejora el sueño, reduce la presión arterial y ayuda a evitar la diabetes.

2. Vitamina B12. Estimula el metabolismo energético, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas, mejora el estado de ánimo, fortalece la salud cardiovascular, mejora el tránsito intestinal, combate una enfermedad como la artritis y fortalece el sistema inmune.

3. Vitaminas C. “La vitamina C ayuda a promover un sistema inmunológico saludable, así como los dientes y huesos fuertes además de que juega un papel importante en ayudar al cuerpo a absorber el calcio y el hierro para construir los dientes y los huesos. La vitamina C es uno de los antioxidantes más potentes que existen, ya que, también propicia a elevar los antioxidantes en sangre”.

La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

4. Vitamina E. Esta vitamina es una de los mejores para las personas de edad mayor. Ayuda a proteger la piel de la exposición de los rayos solares y fortalece los huesos. Además, combate los daños celulares.

5. Vitamina A. La vitamina A tiene la capacidad de fortalecer los huesos y los dientes. También, neutraliza los radicales libres y mejora el estado de la piel. De igual forma, previene y combate los cálculos renales.