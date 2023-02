Limpiar el colon con jugos verdes: así se consumen

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que tanto el recto como el colon hacen parte del tracto gastrointestinal, lo que quiere decir que los alimentos digeridos pasan por ellos.

“El intestino grueso tiene aproximadamente 5 pies de largo en adultos y absorbe agua y todos los nutrientes restantes de los alimentos parcialmente digeridos que pasan desde el intestino delgado”, explica y es entonces que, durante estos movimientos digestivos, puede haber hábitos intestinales no favorables para el organismo, dolores abdominales, sangrado, entre otros. Por esto es que el Instituto asegura que se realiza una colonoscopia.

Este procedimiento donde se utiliza un tubo largo permite observar el estado del colon, ya sea que su tejido esté inflamado, irritado o con pólipos -explica-, por tal razón usualmente recetan laxantes, y una dieta especial para limpiarlo como caldos sin grasas, agua, gelatinas de determinados sabores, entre otros.

De ahí que la Clínica Mayo, a través del doctor Michael F. Picco, señala que la limpieza del colon se realiza previamente a una colonoscopia, sin embargo, asegura que existen algunos otros profesionales que la recomiendan para desintoxicar el cuerpo. No obstante, el sistema digestivo tiene como función eliminar todas las toxinas y desechos que se acumulan.

Sin embargo, para limpiar el colon existen una lista de bebidas con alimentos orgánicos que pueden funcionar favorablemente para el detox de este órgano tan importante, asegura Mejor con Salud en un artículo escrito por Katherine Flórez y aprobado por el médico Carlos Ávila.

Jugo de espinaca y piña

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, la piña es un alimento cítrico rico en vitamina C, mismo que se considera un antioxidante que tiene como función eliminar los radicales libres que deterioran las células del cuerpo.

Al ser rica en bromelina, tiene la capacidad de ablandar las carnes, por lo que puede contrarrestar el estreñimiento, una afección que se debe a la dureza y grumosidad de las heces.

Por su parte, las espinacas son vegetales predilectos para los almuerzos saludables, que se pueden consumir ya sea cocinada o cruda. Es un alimento rico en minerales y vitaminas A y C que tienen muchos beneficios sobre la salud del cuerpo.

Modo de preparación:

Licuar unas hojas de espinaca junto con unos trozos de piña. Cuando la mezcla sea homogénea, consumirla.

Naranja y durazno

De acuerdo con una publicación de Tua Saúde revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, la naranja es un alimento rico en vitamina A, B y C que tiene efectos favorables para la salud del cuerpo, ya que fortalece el sistema inmune.

Asimismo, señala que el durazno al ser rico en fibra puede colaborar en el buen funcionamiento del intestino mejorando el tránsito intestinal.

Modo preparación:

Agregar a una licuadora el zumo de 2 naranjas junto a la pulpa de dos duraznos y 6 fresas Una vez se obtenga una mezcla homogénea se debe consumir.

Apio y zanahoria

De antemano se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de un consumo regular. Sin embargo, el apio, al estar compuesto de fibras, contrarresta el estreñimiento, actuando como un antiespasmódico, reduciendo los dolores estomacales, explica Tua Saúde.

Además, la zanahoria también contiene una gran cantidad de fibra, que mejora el movimiento intestinal y aumenta el volumen de las heces, con lo que ayuda a la función gastrointestinal. Incluso, reduce la probabilidad de sufrir estreñimiento ocasional, según el portal especializado en salud Cuerpomente.

Modo de preparación: