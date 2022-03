Los beneficios de saltar cuerda y cómo utilizarla para adelgazar

La actividad física es uno de los elementos fundamentales para obtener buenos resultados en la pérdida de peso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hacer ejercicio lo define como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona”.

Por esta razón, saltar cuerda también es una forma de ejercitarse. “Saltar la cuerda ayuda a adelgazar, quemar calorías y eliminar la barriga, modelando el cuerpo. En apenas solo 30 minutos de este ejercicio es posible perder hasta 300 calorías y tonificar muslos, pantorrilla, glúteos y abdomen, explica Tua Saúde, portal especializado en salud.

Saltar la cuerda tiene muchos beneficios para el cuerpo humano:

Ayuda a adelgazar.

Tonifica el cuerpo.

Contribuye a quemar calorías.

Desarrolla la coordinación motora, agilidad y el equilibrio.

Mejora el estado físico.

Aunque es una buena alternativa para ejercitarse es importante saber que no es recomendado para personas con sobrepeso, ancianos, embarazados y personas con problemas en las articulaciones.

Cabe resaltar que saltar cuerda no es un ejercicio milagroso, sino que funciona como un complemento para el proceso de pérdida de peso. Se debe acompañar de un plan de alimentación saludable y de un plan de entrenamiento físico. “Saltar la cuerda es una actividad práctica y bastante completa, a medida que se va realizando, el metabolismo se acelera, favoreciendo la pérdida de calorías y promoviendo el adelgazamiento saludable”, apunta Tua Saúde.

Reglas de oro para saltar cuerda

Bodytech, club médico-deportivo, señala algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de saltar la cuerda:

Complementar el entrenamiento con ejercicios de fortalecimiento.

Al saltar cuerda, se deben girar solo las muñecas y no los brazos.

Contraer el abdomen.

Iniciar con saltos de baja intensidad, luego aumentar progresivamente.

Hacer un calentamiento antes de saltar cuerda, mínimo de 10 minutos, enfocado en la zona media de los músculos.

No entrenar en ayuno.

Hidratarse.

Actividad física

Para bajar de peso es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas; así lo explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Antes de iniciar un proceso de pérdida de peso es importante consultar a un médico sobre cuántos kilos se deben bajar, para mantener un peso saludable.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.

Además del ejercicio, la alimentación y los hábitos saludables son fundamentales para bajar de peso. Comer en un horario regular, preparar las porciones y las ingestas necesarias, e incluir alimentos ricos en nutrientes también es un paso importante para ver resultados al momento de subirse a la báscula y perder kilos.