Los increíbles beneficios para el cuerpo de tomar agua fría en ayunas

Aunque el consumo de agua es determinante para el buen funcionamiento del cuerpo, ya que lo mantiene hidratado, la Clínica Mayo asegura que la medida exacta de su ingesta va de acuerdo con las necesidades de cada persona porque depende de diferentes variables como la zona donde vive, la edad y/o la actividad física que realiza, entre otras.

Según un artículo presidido por National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) y publicado por eBioMedicine concluye que la falta de hidratación promueve el envejecimiento, esto lo corrobora un comunicado de prensa revisado por la misma entidad que señala que 11.255 adultos fueron evaluados por 30 años para determinar la relación que había entre los niveles séricos que incrementan cuando hay un consumo menor de líquido, concluyendo que no solo el envejecimiento se acelera sino también se desarrollaban diferentes enfermedades crónicas, -es importante mencionar que el sodio sérico es la concentración de sodio en la sangre-.

Como se mencionó, la investigación duró aproximadamente tres décadas para determinar dicha relación entre la deshidratación y el sodio sérico, que con el paso de los años se vincularon otras enfermedades o morbilidades como la obesidad, la hipertensión, la hiperglucemia y el colesterol alto.

“Los resultados sugieren que una hidratación adecuada puede retrasar el envejecimiento y prolongar una vida libre de enfermedades”, dijo Natalia Dmitrieva, Ph.D., líder del estudio.

Asimismo, cita a las Academias Nacionales de Medicina que aconsejan una ingesta de 6 a 9 vasos de líquido para las mujeres, lo que quiere decir 1,5 a 2,2 litros; y para los hombres por lo menos 8 a 12 vasos, es decir, 2 a 3 litros.

“La disminución del contenido de agua corporal es el factor más común que aumenta el sodio sérico, por lo que los resultados sugieren que mantenerse bien hidratado puede ralentizar el proceso de envejecimiento y prevenir o retrasar las enfermedades crónicas”, precisa Dmitrieva.

Beber aproximadamente dos litros de agua diarios, contribuye a la eliminación de toxinas del organismo. - Foto: Foto Gettyimages

Beneficios de tomar agua fría en ayunas

Por esto, es fundamental mantenerse hidratado y si es posible con suficiente agua, una bebida que no tiene ningún componente calórico que dañe el cuerpo sino que más bien, un valor nutricional que lo beneficia, por el portal Diario Libre señala que un vaso de agua fría en ayunas puede:

Activar el metabolismo

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el metabolismo son aquellos procesos químicos y físicos “que convierten o usan energía” como la respiración, la eliminación de toxinas a través de la orina, la regulación de la temperatura del cuerpo, entre otros.

Además, hace mención a la creencia popular, sobre el consumo de infusiones y su aparente estímulo sobre el metabolismo, asegurando que estas no hacen una gran diferencia en la pérdida de peso, cosa que sí ocurre con el consumo de agua, según Diario Libre.

Tomar agua puede ayudar a subir las defensas. - Foto: Getty Images

Combate trastornos digestivos

El estreñimiento es un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días, sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación, siendo el consumo de agua una de las mejores soluciones.

Mujer acostada en el sofá con aspecto de enferma en la sala de estar. Hermosa mujer joven acostada en la cama y tomándose de la mano en el estómago. Mujer con dolor de estómago doloroso en la cama, período menstrual - Foto: Getty Images/iStockphoto

Purificar el cuerpo

El medio citado asegura que esta bebida tiene la capacidad de purificar el cuerpo eliminando las toxinas, a través de la orina. Sin embargo, el consumo de agua fría también puede fortalecer el sistema inmunológico, mejorar las funciones de los riñones y combatir la halitosis, asegura el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.