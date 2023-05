Mhoni Vidente revela las predicciones del horóscopo para este sábado 27 de mayo

Son muchas las personas en Colombia y en diferentes países del mundo las que son fieles seguidoras del horóscopo. Esta es una práctica esotérica que los seres humanos han implementado desde años ancestrales y que, con el paso del tiempo, cada vez se hace más común.

Por lo general, los individuos consultan a diario su signo del zodiaco con el principal objetivo de obtener respuestas en los campos relacionados con el amor, la salud, el trabajo y el dinero en general. Aunque son muchos los seguidores de esta práctica, otros no creen en la misma.

Las predicciones que se hacen sobre los diferentes signos del zodiaco, las personas las toman como propias y vibran en esa misma línea. Estas predicciones se suelen llevar a cabo de acuerdo con la posición de los astros según la hora de nacimiento de cada persona.

En este sentido, es oportuno resaltar que una de las videntes más conocidas es Mhoni Vidente, quien, de acuerdo con el portal web La República, reveló las predicciones del horóscopo para este sábado 27 de mayo. Estas son:

Signos del zodiaco dentro del círculo del horóscopo - concepto de astrología y horóscopos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Aries. “Acumulas algunas decepciones en términos amorosos, y ello hace que no te animes del todo a acercarte plenamente a esta persona que ha entrado en tu vida. Es tiempo de curarse de esas heridas. Ya no las mantengas abiertas, pues solo han servido para separarte del amor que mereces. Adelante: inténtalo de nuevo”, afirma.

2. Tauro. Todavía se siente culpable por las palabras hirientes que se dijeron a personas importantes y no se sabe cómo reparar la mala impresión que se cree haber dejado. Afortunadamente, esa persona lo tomará como una broma de mal gusto y no esperará disculpas. Sin embargo, la recomendación es que se tenga cuidado con lo que se dice en el futuro.

3. Géminis. “La manera en que el amor no sea un problema para ti es considerarlo y abordarlo como parte de tus procesos de crecimiento. Algo que es necesario. No se trata, pues, de buscar un espacio para escapar, sino un lugar para volver a ser. Esa idea debe orientar la búsqueda de la persona que necesitas: alguien que te complemente”

4. Cáncer. Si se percibe que la relación con esa persona no está progresando como se esperaba, sería beneficioso que se intente comprender su perspectiva. Desde el punto de vista del interés romántico, las cosas están yendo de maravilla, dado que, se siente que todo se desarrolla de manera natural y equilibrada. Si se intenta forzar las cosas para que avancen más rápido, se podría arruinar la conexión que hay entre las partes.

5. Leo. “Sea cual sea la intensidad de la atracción que sientes por esa persona, a ella le corresponde decidir el sí o él no, y es algo que debes respetar. De manera que, si sigues adelante con tus deseos de romance, debes hacerlo sabiendo que la última palabra no la vas a decir tú. Sobre todo, hay que mantener el respeto”.

6. Virgo. Hoy es un gran día para las personas virgo, pues es muy probable que las personas que observan su trabajo a diario de una noticia laboral muy positiva que se estaba esperando hace tiempo.

La lectura del horóscopo depende de las creencias e ideologías de las personas. Foto. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

7. Libra. “Evita espiar a esa persona que te interesa en sus redes y sitios. Es importante que dejes de hacerlo a partir de ahora mismo, pues si insistes vas a cometer un error”.

8. Escorpio. En el ámbito laboral, es muy importante que las responsabilidades no caigan solamente sobre su espalda. Pedir ayuda a los compañeros es la mejor salida.

9. Sagitario. “Tal vez ser tan dependiente de esa persona que te interesa no es la mejor de las estrategias para atraerla a tu vida. Es necesario que, de aquí en adelante, demuestres una fuerza verdadera, una independencia del pensamiento que hasta ahora no has sabido sacar a la superficie”.

10. Capricornio. Es importante seguir utilizando esa sonrisa, pues da seguridad y confianza a sus seres queridos. Todo saldrá bien.

11. Acuario. “Hay que saber apreciar a una buena amistad, aunque no tengas posibilidades de convertirle en otra cosa. Hay que valorar a la gente por lo que puede darnos, y no por lo que deseamos que nos dé”.

12. Piscis. Las personas piscis deben dejar de pedirles a las personas diferentes favores, pues los mismos son respuestas que están en su interior. Es un llamado al conocimiento personal.