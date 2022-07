¿Por qué se debe orinar después de mantener una relación sexual?

La salud sexual es un aspecto fundamental para el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así las cosas, es habitual que después de tener relaciones sexuales se presenten ganas de orinar y esto es natural, ya que el cuerpo de forma natural se está protegiendo de infecciones de orina.

De hecho, es más habitual en las mujeres, ya que estas son mas propensas a este tipo de infecciones, pues su tracto urinario es más corto que el de los hombres y por esto se aumentan las probabilidades de tener infecciones.

“Orinar después de las relaciones sexuales favorece la expulsión de microorganismos -dado que la orina tiene un ph ácido- y esto ayuda a resguardar nuestra microbiota vaginal y también nuestra uretra. Adicionalmente, favorece la expulsión de espermatozoides al relajar nuestra vagina”, le explicó al diario La Tercera, la matrona Bella Jamett.

Sobre la misma línea, la presidenta del colegio de Matronas y Matrones de la Región Metropolitana, Katiuska Rojas, dijo: “Durante la actividad sexual aumenta la filtración glomerular a nivel de los riñones y es importante mencionar que cuando la mujer alcanza el orgasmo, el cuerpo libera hormonas sexuales como la oxitocina, que está directamente relacionada con el placer, y después de mantener relaciones sexuales, aumenta la micción que es el deseo de orinar”.

Finalmente, es importante señalar que orinar después de tener relaciones sexuales no previene un embarazo, pues “si existe eyaculación intravaginal, al no existir conexión de la vagina con la uretra (vías urinarias) no hay posibilidad de expulsar el semen depositado en la cavidad vaginal”, explicó el Canal de Salud IMQ,

Relaciones sexuales sin precaución

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tener relaciones sexuales sin protección puede llevar a contraer una infección de transmisión sexual (ITS) que es una enfermedad que puede contagiar a otra persona a través del contacto sexual e incluyen:

Clamidia.

Herpes genital.

Verrugas genitales.

Gonorrea.

Hepatitis.

VIH.

VPH.

Sífilis.

Por ello, la biblioteca señaló que para prevenir una enfermedades de transmisión sexual (ETS) o ITS es importante usar condones para todas las relaciones sexuales orales, anales y vaginales. Además, el condón debe estar puesto desde el inicio hasta el final de la actividad sexual.

Adicional, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que es esencial estar bien informado sobre todos los aspectos de la salud sexual y qué se necesita para tener una vida sexual satisfactoria.

De la misma manera, es importante estar consciente de los factores que pueden complicar la salud sexual.

Estos son los mejores días para tener relaciones sexuales, según las fases de la Luna

En Luna Nueva es el momento ideal para iniciar proyectos en pareja. Además, es un buen tiempo para probar experiencias sexys, ya que es el momento ideal para revivir la llama de la pasión.

En el Cuarto Creciente, las parejas están más dispuestas a dialogar y resolver situaciones que se les estén presentando y tal vez que puedan estar irrumpiendo la tranquilidad de la relación. Asimismo, durante la conversación podrían hablar sobre nuevas experiencias sexuales que quieran ser vividas más adelante.

Durante la Luna Llena, las parejas tienen más energía y es ideal para satisfacer los deseos sexuales de cada uno y para que la pasión se multiplique para que ambos sientan satisfacción.

Finalmente, en el Cuarto Menguante es el momento donde hay menos intimidad y es ideal para recargar energías para cuando termine esta fase lunar e inicie la otra y se renueve la pasión.