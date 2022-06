¿Qué alimentos ayudan a mantener hidratado el organismo?

Mantenerse hidratado es una necesidad del ser humano para evitar problemas de salud, por ello muchos expertos aseguran que se debe consumir al menos 2 litros de agua diarios. Cabe señalar que no solo debe ser agua, pues los tés, jugos, e infusiones también sirven como hidratación.

De hecho, no hay una fórmula única que aplique para todos, pero la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Estados Unidos indicó que la mayoría de hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita aproximadamente 9, pero no hace falta ser tan estrictos, ya que los líquidos de la comida y otras bebidas también cuentan, así que es preferible tratar de tomar suficientes líquidos mediante una dieta variada y un conjunto de bebidas.

Por ello, el portal especializado en salud, Mundo Deportivo, señaló que existen otros alimentos, además de agua, que ayudan a mantener bien hidratado el organismo. De acuerdo con cálculos de la Fundación Española de Nutrición (FEN), de la ingesta de agua total que se realiza, un 20 % proviene de alimentos y un 80 % de las bebidas.

Según el análisis, se destacan las frutas y verduras, como los alimentos que mayor contenido de líquido ofrecen al cuerpo. En ese sentido, estos son los alimentos y bebidas que más líquido aportan.

Alimentos que más líquido brindan al cuerpo:

1. Té

El té es una bebida que junto al café son isotónicas. Se conoce que contienen al rededor de 90 y 100 % de agua.

2. Leche

Los productos lácteos, como la leche, tienen entre el 40 y 90 % de agua. En el caso de la leche, contiene como máximo un 90 % de agua. En el caso de los yogures su contenido oscila entre el 85 %.

3. Sopas

Es una forma más de ingerir agua y hay mucho donde elegir: consomé, cremas (con o sin leche), sopas (con o sin fideos) o concentrados. Contienen entre un 80 y 95 % de agua.

4. Sandía

Esta fruta alcanza una cantidad de agua de hasta el 95 %. Por ello, su contenido energético es bajo y en general aporta pocos nutrientes al organismo, sin embargo, el consumo de esta fruta en grandes cantidades brinda vitaminas y minerales.

5. Pepino

El pepino es una de las verduras más recomendadas para el consumo, pues posee grandes beneficios a la salud al ser antioxidante. Es bajo en calorías y contiene al menos un 96 % de agua.

6. Uva

Las uvas son uno de los alimentos más ricos cuando se trata de hidratación pues, por cada 100 gramos de porción comestible, contiene el 96,7 % de agua.

¿Cuáles serían las consecuencias de dejar de tomar agua?

De acuerdo con Medline Plus, de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, no tomar el agua o los líquidos necesarios para el cuerpo conlleva a que la persona desarrolle un cuadro de deshidratación, el cual puede ser leve, moderado o grave, en función de la cantidad del líquido perdido o que no se haya repuesto.

La deshidratación grave representa una emergencia delicada que, incluso, pone en riesgo la vida de la persona si no recibe tratamiento médico oportuno. En ese sentido, es importante comprender qué condiciones motivan la pérdida de líquido y, en efecto, la necesidad de reponerlo mediante la ingesta de agua:

Sudoración excesiva, por ejemplo, a causa del ejercicio o estar en clima cálido.

Fiebre.

Vómitos o diarrea.

Orinar demasiado.

Algunas personas no beben la cantidad suficiente de agua debido a distintos factores, por ejemplo, no sienten ganas de comer o beber porque están enfermas, sienten náuseas o padecen dolor de garganta o úlceras bucales. En todo caso, lo más recomendable es acudir a un especialista médico si aparecen síntomas asociados a cuadros de deshidratación graves: