¿Qué comer para reducir la celulitis?

La celulitis es una afección de la piel muy común e inofensiva que provoca la aparición de protuberancias y hoyuelos en los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen, la cual prevalece más en las mujeres que en los hombres, de acuerdo con Mayo Clinic.

De hecho, la mayoría de las mujeres desarrollan algo de celulitis después de la pubertad. Esto se debe a que la grasa de las mujeres se distribuye generalmente en los muslos, las caderas y los glúteos.

Además, esta condición tiende a ser hereditaria, por lo que la genética podría desempeñar el papel más importante en el desarrollo de la celulitis. Pero, un estilo de vida inactivo también puede aumentar las probabilidades de tener celulitis, al igual que el embarazo.

Por tal razón, la mejor forma para reducir la piel de naranja es llevando una alimentación balanceada y realizando ejercicio, mínimo 30 minutos al día, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, de acuerdo con la organización, la composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios y por ello es importante consultar a un experto para que lo guie.

Mujer en el spa recibiendo tratamiento con láser para su celulitis - conceptos de belleza - Foto: Getty Images

Además, es importante entender que en la alimentación está el éxito, pero no hay que obsesionarse con lo que se come. No es necesario hacer dietas restrictivas, ni cohibirse de los alimentos que gustan, ya que de vez en cuando está bien ingerirlos, aunque lo importante es nunca perder el objetivo.

No obstante, algunos alimentos que ayudan a reducir la celulitis son: avena, cebolla, frutos rojos, pepino, plátano, remolacha, té verde, tomate, uvas, vinagre y zanahorias. Esto acompañado de la reduccción en el consumo de alcohol, gaseosas y azúcares.

Por su parte, otras recomendaciones para reducir la celulitis son no pasar largos periodos de tiempo sentado, beber agua, reducir el estrés y hacerse masajes, como por ejemplo, con jabones de café, pues este mejorará la circulación del cuerpo, ya que elimina las toxinas de la piel y por tal razón el aspecto d ela piel mejora.

En cuanto al ejercicio, los expertos recomiendan realizar sentadillas o elevación pélvica, ya que estos tonifican las piernas y los glúteos.

Sin embargo, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos sostienen que es una cuestión de preferencias y horarios. Lo importante es cumplir con los objetivos diarios.

Piernas hinchadas - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con un ensayo de la experta en entrenamiento físico Trine Moholdt, hacer ejercicio en las noches ayuda a regular la glucosa.

Asimismo, varios entrenadores sostienen que realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Además, según un informe del Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Chicago, en la tarde el cuerpo alcanza la temperatura corporal máxima, por lo que el organismo se encontraría en mejor momento para realizar actividad física de resistencia y aumento de masa muscular.

Ejercicio - Foto: Getty Images

Pero, para otros entrenadores la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlos, porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos como mucho trabajo o cansancio.

Además, porque estudios demuestran que realizar ejercicio liberan endorfinas, que inducen la sensación de felicidad y dopamina que genera la sensación de placer. Por tal razón, se inicia el día con un mejor estado de ánimo.