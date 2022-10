¿Qué debe comer un diabético para bajar el azúcar?

Normalmente el cuerpo transforma en azúcar muchos de los alimentos que las personas consumen, sustancia a la que se le conoce como glucosa, que cuando ingresa a las células éstas la convierten en energía.

“Para usar la glucosa como energía, el organismo necesita insulina, una hormona que ayuda a que ésta ingrese a las células. Si un paciente tiene diabetes, es posible que su organismo no produzca suficiente insulina, que no la use de manera correcta o ambas cosas”, según el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos.

Cuando esto ocurre, se puede presentar un exceso de glucosa en la sangre, lo que deriva en la diabetes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), precisa que un efecto común de esta enfermedad, cuando no es controlada, es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que con el tiempo puede generar graves daños en los nervios y los vasos sanguíneos, así como en los riñones.

Si bien por ahora no existe una cura para este padecimiento, perder peso, comer alimentos saludables y estar activo físicamente ayuda a regularla. Una dieta contra la diabetes implica comer los alimentos más saludables en cantidades moderadas y cumplir los horarios de comida habituales, indica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Debe ser un plan de alimentación saludable con alto contenido de nutrientes y bajo en grasas y calorías. Los elementos clave son las frutas, los vegetales y los granos integrales. De hecho, una dieta contra la diabetes es el mejor plan de alimentación para casi todas las personas, pues ayuda a prevenir el desarrollo de muchas afecciones en el organismo.

De acuerdo con los expertos, una alimentación adecuada ayuda a controlar el nivel de glucosa, el peso y los factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como la presión arterial alta y las grasas en la sangre. Los especialistas de Mayo Clinic indican que cuando una persona consume exceso de calorías y grasas, el cuerpo genera un aumento no deseado de glucosa en la sangre, ocasionando graves afecciones a largo plazo.

“Para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, la pérdida de peso también puede facilitar el control de la glucosa en la sangre y ofrece otros beneficios para la salud”, precisa la citada fuente.

Los alimentos recomendados para las personas que tienen el azúcar alto o padecen de diabetes deben incluir carbohidratos saludables, alimentos ricos en fibra, pescado y grasas “buenas”.

Carbohidratos saludables

Durante la digestión, los azúcares (carbohidratos simples) y los almidones (carbohidratos complejos) se descomponen en glucosa en la sangre. Lo ideal es ingerir frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, como frijoles y guisantes y productos lácteos bajos en grasa, como leche y queso.

La dieta también debe incluir productos ricos en fibra, pues este nutriente modera la forma en que el cuerpo digiere y ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos que la contienen incluyen: vegetales, frutas, nueces, legumbres, como fríjoles y guisantes y cereales integrales.

Otro alimento que no debe faltar es el pescado saludable para el corazón al menos dos veces por semana. El salmón, la caballa, el atún y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega-3, que ayudan a prevenir las enfermedades cardíacas. Se deben evitar los pescados fritos.

Por último, los alimentos que contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas pueden ayudar a reducir no solo la glucosa, sino los niveles de colesterol. Aquí se encuentra el aguacate, las nueces y los aceites de canola, oliva y cacahuate.

Lo que se debe evitar

En la dieta, de acuerdo con los expertos, se deben evitar las grasas saturadas como, por ejemplo, los productos lácteos ricos en grasa y las proteínas animales, como la mantequilla, la carne de res, los perros calientes, las salchichas y el tocino.

También se debe decir adiós a las grasas trans que se encuentran en alimentos procesados, productos horneados, mantequilla y margarinas en barra. De igual forma, se deben dejar de lado aquellos productos que son fuentes de colesterol como los lácteos y las proteínas animales con alto contenido de grasa, yemas de huevo, hígado y otras visceras y bajarle a la cantidad de sal.