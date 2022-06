¿Qué fruta previene las enfermedades cardiovasculares?

La Organización Mundial de la Salud indica que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, junto a las enfermedades respiratorias y las afecciones neonatales.

Frente a este escenario, los profesionales de la salud instan a sus pacientes a cuidar la salud de su corazón y mantener buenos hábitos que propendan por el bienestar general del organismo. La recomendación se vuelve más importante si se tiene en cuenta que cada año aumentan las tasas de muerte por este tipo de afecciones que alteran el funcionamiento del corazón.

Entre uno de los factores de riesgo que puede aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares se encuentra una alimentación deficiente, según explica la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la entidad, la deficiencia de verduras y frutas como parte de la dieta es uno de los malos hábitos que se deben ajustar si se quiere conservar la buena salud.

¿Cuál es la fruta más beneficiosa para prevenir las enfermedades cardiovasculares?

La clave para prevenir las afecciones del corazón están asociadas a un estilo de vida saludable, como indican los expertos, que incluye actividad física regular y una alimentación rica en nutrientes esenciales y con ingredientes de los distintos grupos de alimentos.

Entre los elementos infaltables en la alimentación se encuentran las frutas, una familia que se caracteriza por una variedad de sabores, colores, olores y texturas para complacer a cada paladar, pero que además otorgan múltiples beneficios para la salud.

De hecho, según indican desde el portal Mejor con Salud, los médicos y profesionales de la salud aconsejan comer por lo menos cinco porciones de frutas al día, sin importar cuál sea, siempre que se ajuste a las condiciones de salud de las personas y no exacerben ciertas molestias.

Para explicar las bondades que tienen estos ingredientes para proteger al corazón, el referido portal separa las frutas en grupos dependiendo de su color, debido a que las que -generalmente- las que comparten esta característica también tienen una composición nutricional similar.

En primer lugar, los expertos del blog indican que los frutos de color rojo resaltan por su contenido rico en antioxidantes, compuestos que son buenos para el organismo, debido a que reduce el daño producido por los radicales libres a las células. El factor en común que comparten frutas como las fresas, la sandía y las moras es el licopeno, un reconocido antioxidante.

Asimismo, la Fundación del Corazón, una organización sin ánimo de lucro, recalca que las fresas poseen flavonoides, compuestos que favorecen la dilatación de las arterias y regulan la presión arterial.

Mientras que en el caso particular de las manzanas y cerezas, estas contienen antocianinas, las cuales destacan por sus cualidades para mejorar el sistema cardíaco. Por estas razones, estos alimentos son indispensables en la dieta diaria para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

También contienen propiedades antioxidantes las frutas de color oscuro, como las ciruelas, las uvas y los arándanos. Según el portal Cuerpo Mente, estos últimos frutos resaltan por ser uno de los ingredientes recomendados por su multiplicidad de beneficios para el organismo.

En su composición, los arándanos cuentan con vitamina C, vitamina K, vitamina A, calcio, hierro, manganeso, entre otros nutrientes esenciales. Hay investigaciones que han comprobado que esta fruta estimula la buena circulación, un efecto que se refleja en la salud del corazón.

Finalmente, las frutas de colores claros, tales como las peras, los duraznos o los plátanos, son sobre todo ricas en minerales, vitaminas y fitoquímicos, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, lo que complementa una dieta ideal para cuidar a uno de los órganos más vitales del ser humano.

Como insisten los profesionales, la alimentación no es suficiente si no va a acompañada de actividad física regular y si no se reducen malos hábitos como el consumo de alcohol y el tabaquismo.