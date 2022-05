¿Qué provoca al cuerpo tomar bebidas muy calientes?

Las bebidas calientes son una de las elecciones preferidas por muchas personas, especialmente en el momento de desayunar, tomar la merienda o cuando el clima está frío. Sin embargo, existen casos en los que la temperatura está al tope y esto podría traer consecuencias para el organismo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, no es necesario llevar a las bebidas calientes hasta el máximo punto, es decir, no deberían ingerirse luego de hervir. Según los expertos, un líquido es óptimo cuando al momento de tomarlo no quema la lengua o genera molestias en las papilas gustativas.

El portal de recetas saludables, Gastrolab, indica que las altas temperaturas pueden ocasionar problemas de salud. De hecho, una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consigna que el consumo de café y mate extremadamente caliente producen cáncer de esófago.

Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS, se centró en analizar prácticas de naciones como China, Irán, Turquía y América del Sur donde comúnmente se toma té y mate a 70 ºC, luego de esta temperatura los científicos determinaron que hay riesgo de padecer cáncer de esófago. No obstante, la principal razón por la que se produce esta afección es el consumo de cigarrillo y alcohol.

Un líquido es óptimo cuando al momento de tomarlo no quema la lengua o genera molestias en las papilas gustativas. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

Por su parte, el organismo de salud de la República de Paraguay explica que cada persona tiene un umbral de dolor distinto cuando sienten un quemón de las bebidas calientes. Por ende, para aquellos que están acostumbrados a las altas temperaturas líquidas, se recomienda cambiar esta preferencia.

Otra de las fatales causas para el organismo, por la ingesta de bebidas calientes, es el impacto en el sistema digestivo superior. Según los especialistas, “el agua muy caliente puede incluso perjudicar las papilas gustativas, el tejido de la base de la lengua, la faringe y el esófago, y sobre todo, la unión del esófago gástrico”.

Respecto a la transición del esófago gástrico, en el espacio donde cada líquido que una persona consume se encuentra, cuando el ácido o la bilis estomacal irrita el revestimiento del esófago causa reflujo gastroesofágico, detalla la Clínica de Mayo.

Además, si la mencionada unión se daña, la persona podría tener cáncer de colon, una enfermedad que del 30 al 40 % está asociada a la ingesta de líquidos a temperaturas muy altas.

Tomar bebidas calientes puede impactar al sistema digestivo e incluso producir úlceras. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por consiguiente, tomar una bebida en punto de ebullición no es lo más recomendable si lo que se quiere es preservar la calidad de vida. Desde luego, hay signos o síntomas que deben ser de consulta con expertos y médicos especialistas, como:

Dificultad para tragar o deglutir los alimentos y líquidos (disfagia): el proceso de pasar alguna bebida por la garganta se vuelve muy complicado, si no se alerta desde temprano, el proceso de pasar alguna bebida por la garganta se vuelve muy complicado, si no se alerta desde temprano, el paciente se ve obligado a buscar alternativas que le permitan estabilizar su nutrición adecuada, según el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de de Cabeza y Cuello de Madrid.

Tos: aunque parece un síntoma frecuente en cualquier sujeto, no debe pasar desapercibido. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay dice que la tos puede producirse por irritación de la epiglotis; el colgajo de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua y al frente de la laringe, explica Medline Plus. “Esta región suele dañarse por ingerir agua muy caliente, como consecuencia de una gastritis o por inflamación de la parte interna del esófago que produce regurgitación de los alimentos, disparando todo para arriba”, alerta la rama del gobierno internacional. aunque parece un síntoma frecuente en cualquier sujeto, no debe pasar desapercibido. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay dice que la tos puede producirse por irritación de la epiglotis; el colgajo de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua y al frente de la laringe, explica“Esta región suele dañarse por ingerir agua muy caliente, como consecuencia de una gastritis o por inflamación de la parte interna del esófago que produce regurgitación de los alimentos, disparando todo para arriba”, alerta la rama del gobierno internacional.

En conclusión, las bebidas extremadamente calientes no son recomendadas para nadie. Si presenta afecciones o complicaciones por hacerlo, lo mejor es visitar un centro de salud.