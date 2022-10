¿Qué puede comer una persona con diabetes en la noche?

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre es muy elevado. Si bien esta sustancia es la principal fuente de energía del cuerpo, su exceso en el organismo causa graves afecciones de salud.

Para regularla, el páncreas produce una hormona llamada insulina que se encarga de facilitar el ingreso de este azúcar a las células para usarse como energía. Sin embargo, en algunas ocasiones el cuerpo no elabora suficiente, no produce nada o no usa adecuadamente la insulina y la glucosa se queda en la sangre generando complicaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el paso del tiempo esta enfermedad puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Para evitar que el azúcar en la sangre se desborde es importante seguir una dieta saludable y equilibrada y practicar actividad física de manera regular.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el azúcar en la sangre proviene de ciertos componentes llamados carbohidratos. Los alimentos con alto contenido de los mismos incluyen caramelos y dulces, refrescos, panes, tortillas y arroz blanco.

Ya sea que una persona padezca de diabetes tipo 1 o 2, elegir los alimentos correctos es una forma importante de mantener en un nivel saludable el azúcar en la sangre, lo que reduce la probabilidad de tener problemas de salud graves a causa de la diabetes, como pérdida de la visión e inconvenientes cardíacos.

¿Cuál es la mejor dieta para la diabetes?

Los expertos aseguran que todos los planes de alimentación para la diabetes tienen algunas cosas en común, incluyendo comer alimentos correctos, en cantidades adecuadas y en los momentos apropiados.

La dieta diaria de las personas que tienen esta enfermedad debe incluir frutas y vegetales, granos integrales como trigo, arroz, cebada, quinua y avena; proteínas como carnes magras, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, fríjoles, lentejas y tofu y productos lácteos descremados o bajos en grasa como leche, yogur y queso.

Una de las grandes preocupaciones de las personas diabéticas es si pueden comer en la noche o si eso afecta sus niveles de azúcar. Los especialistas del instituto Mayo Clinic indican que si una persona tiene esta enfermedad, comer cosas ligeras en la noche no necesariamente está prohibido, pero es muy importante tomar decisiones saludables.

Ingerir alimentos en la noche es posible que agregue calorías, lo que puede llevar al aumento de peso y si se come un alimento después de la cena, especialmente aquellos con carbohidratos, es muy probable que al día siguiente la glucosa esté elevada.

Una de las primeras recomendaciones es que si la persona tiene hambre después de la cena, pruebe beber un vaso de agua primero, pues a veces la sed imita el hambre. Si luego de surtido este paso el paciente sigue con hambre, se puede consumir un alimento bajo en carbohidratos y calorías, preferiblemente uno que sea alto en proteínas o fibra, como el yogur griego o un puñado de nueces.

Según Mayo Clinic, otras opciones incluyen las siguientes:

Una paleta sin azúcar

Un palito de queso liviano

Una cucharada de mantequilla de maní (15 gramos) y apio

Un huevo duro

Cinco zanahorias pequeñas

Palomitas de maíz livianas, 3/4 de taza (aproximadamente 6 gramos)

Ensalada de verduras con pepino y una pizca de aceite y vinagre

Cuando el paciente toma insulina u otros medicamentos para la diabetes, algunas veces es posible que requiera comer algo antes de acostarse para tratar o prevenir el nivel bajo de glucosa (hipoglucemia) durante la noche.

La recomendación de los especialistas es siempre consultar con el médico los planes de alimentación a seguir, dependiendo de las condiciones del paciente; pues en ocasiones presentan otros padecimientos a los que también se debe prestar atención.