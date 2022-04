¿Qué tomar en ayunas para quemar grasa abdominal?

Cuando se habla de quemar grasa, se refiere específicamente a la oxidación de grasa que es liberada y se transforma en energía cuando esta se reduce por realizar alguna actividad física, es posible que se baje de peso. Además, hay que resaltar que la grasa del cuerpo no se elimina de forma localizada, sino general, de acuerdo con la revista española ¡Hola!

Además, la gran mayoría de personas busca eliminar la grasa abdominal, pero esta es una de las partes más difíciles de eliminar. Sin embargo, no significa que sea imposible. La clave principal es el tiempo y la perseverancia, pues todos los cuerpos son diferentes y los procesos individuales.

De hecho, es importante entender que en la alimentación está el éxito, pero no hay que obsesionarse con lo que se come, ya que no es necesario hacer dietas restrictivas, ni cohibirse de los alimentos que gustan, pues los expertos aseguran que de vez en cuando está bien comerlos, pero lo importante es nunca perder el objetivo.

Asimismo, existen infusiones que se pueden tomar en ayunas y ayudan con el proceso como, por ejemplo, el té verde, el agua con limón, el té de jengibre, el té negro, la cola de caballo, el hinojo, la alcachofa, la manzanilla, el agua tibia con canela y miela, el té de rosas, según el portal El Mueble.

Ahora bien, existen ejercicios que son buenos para combatir la flacidez abdominal, pero estos deben ser acompañados de un déficit calórico, que es cuando las personas consumen menos calorías que las que gastan en el día, le explicó la entrenadora personal en Ritual Gym y Oysho Sport Marina Durán al medio español ABC.

El primero es la plancha: la persona debe estar apoyada en los codos y puntas de los pies, con el abdomen contraído y como una tabla.

El segundo son las tijeras horizontales: la persona debe estar boca arriba, acostada en una colchoneta, y elevar las piernas simulando el movimiento de una tijera.

El tercero es hacer bicicletas en el suelo: la persona debe estar acostada boca arriba y simular que está montando bicicleta. Es decir, con la rodilla derecha debe intentar tocar la nariz mientras la pierna izquierda está estirada y este proceso se repite con la otra pierna.

El cuarto es el semicrunch: en una colchoneta debe estar boca arriba con las piernas flexionadas unos 45º y despegar muy poco la cabeza del suelo.

Por su parte, otros ejercicios ideales para tonificar el cuerpo son:

Sentadillas con cinta elástica para unas piernas y glúteos tonificados.

Lunge con curl o zancadas de bíceps con cinta elástica para piernas, abdomen y brazos.

Ejercicio de remo con cinta elástica para brazos y espalda.

Abdominales para trabajar el core.

Por otro lado, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir los objetivos diarios.

De hecho, las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes. Lo vital es que se tenga un gasto energético.

Los mejores ejercicios para quemar grasa

Cabe mencionar que los ejercicios de cardio, también conocidos como ejercicios aeróbics, son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal.

Sin embargo, los ejercicios que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.