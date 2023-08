Remedio natural con vinagre de manzana para ‘barrer’ los hongos de las uñas de los pies

Causas y consecuencias de los hongos en las uñas de los pies

La onicomicosis puede ser más que un problema superficial. Los hongos pueden extenderse a otras áreas de la piel y el cuerpo, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas secundarias. Para las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los diabéticos, los riesgos son aún mayores. La Sociedad Americana de Cirujanos de Pie y Tobillo (AOFAS) advierte que las infecciones fúngicas en los pies pueden tener efectos adversos en pacientes diabéticos, llevando a úlceras e incluso amputaciones si no se tratan adecuadamente.

Vinagre de manzana: un aliado natural en la lucha contra los hongos

Los hongos en las uñas de los pies no son solo un problema estético, sino que también pueden tener consecuencias en la salud. La prevención a través de medidas higiénicas adecuadas es fundamental para evitar su aparición. Sin embargo, en caso de infección, el uso de soluciones naturales como el vinagre de manzana, respaldado por investigaciones médicas, puede ofrecer una alternativa efectiva en la lucha contra los hongos. Como siempre, es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

Otros métodos para eliminar los hongos de manera natural

El aceite esencial de árbol de té es conocido por sus propiedades antifúngicas y antimicrobianas. Estudios, como uno publicado en el Journal of Foot and Ankle Research , han sugerido que la aplicación tópica de aceite de árbol de té puede ser beneficiosa en el tratamiento de los hongos en las uñas de los pies. Se recomienda mezclar unas gotas de aceite de árbol de té con un aceite portador, como el aceite de coco, y aplicar en la uña afectada diariamente.

El ajo es otro remedio natural con propiedades antifúngicas. Un estudio publicado en el Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research encontró que la aplicación de ajo triturado sobre las uñas afectadas resultó en una mejoría significativa en los síntomas de onicomicosis. Se recomienda aplicar una pasta de ajo triturado sobre las uñas y dejar actuar durante 30 minutos antes de enjuagar.

El bicarbonato de sodio, con sus propiedades alcalinas, puede crear un ambiente menos favorable para el crecimiento de hongos. Un estudio en el Journal of the American Academy of Dermatology sugiere que los baños de pies con bicarbonato de sodio pueden ayudar a reducir los síntomas de la onicomicosis. Agregar una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia y sumergir los pies durante 15-20 minutos puede ser beneficioso.