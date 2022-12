Síndrome de colon irritable tendría relación con la gravedad de la tierra, ¿por qué?

El Síndrome de colon irritable es quizás una de las enfermedades más comunes y cada vez más personas, sin importar género, edad o grupo poblacional, se ven afectados con esta molestia que produce malestares estomacales difíciles de controlar.

De acuerdo con los médicos a nivel mundial, 10 % de la población del planeta padece de la condición de síndrome de colon irritable, por lo que cada vez se hace más necesario investigar las causas o motivos que causan dicho padecimiento.

En este punto se ha presentado un debate entre los médicos que afirman que se trata de algo genético, del tipo de dieta de los diagnosticados o de sus formas de vida, mientras que hay otros que aseguran que tiene mucho que ver con la salud mental que afecta directamente al organismo.

Ahora, una nueva explicación está revolucionando el mundo y es una teoría que tiene sus amantes y sus enemigos.

Un grupo de científicos del centro médico Cedars-Sinai, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, aseguran que el síndrome de colon irritable es ocasionado por la gravedad.

Los resultados, publicados en la revista The American Journal of Gastroenterology afirman que la atracción que se genera por la gravedad del cuerpo en la tierra este se estaría resistiendo a una presión constante que muchos no perciben de manera consciente, mientras que otros si, y son aquellos los que padecen la enfermedad.

Además, los pacientes con síndrome de colon irritable suelen tener altos niveles de serotonina y otros desajustes fisiológicos que se relacionan con la movilidad intestinal y la presión arterial.

La teoría ha sido muy cuestionada por los médicos y expertos, pero lo cierto es que, al no tener una respuesta segura, la teoría de la gravedad podría dar luces para conocer los motivos que ocasionan la enfermedad.

¿Qué tomar para el colon inflamado?

El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno que genera dolor en el abdomen y cambios en el intestino, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que los signos y los síntomas incluyen cólicos, hinchazón abdominal, gases, diarrea o estreñimiento (o ambos).

Adicional, señaló que se desconoce la causa precisa del síndrome de colon irritable, pero algunos factores son:

Contracciones musculares en el intestino: las paredes de los intestinos están revestidas con capas de músculo que se contraen a medida que mueven los alimentos a través del tracto digestivo. Las contracciones que son más fuertes y duran más de lo normal pueden causar gases, hinchazón y diarrea. Las contracciones intestinales débiles pueden ralentizar el paso de los alimentos y provocar heces duras y secas.

Sistema nervioso: las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que se experimente un malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases o las hece las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que se experimente un malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases o las hece s. Las señales mal coordinadas entre el cerebro y los intestinos pueden hacer que el cuerpo reaccione de forma exagerada a los cambios que normalmente ocurren en el proceso digestivo, lo que causa dolor, diarrea o estreñimiento.

Infección grave: el síndrome de colon irritable puede aparecer después de un episodio grave de diarrea (gastroenteritis) causada por bacterias o virus. El síndrome de colon irritable también podría estar asociado con un exceso de bacterias en los intestinos (sobrecrecimiento bacteriano).

Estrés a temprana edad: las personas expuestas a eventos estresantes, especialmente en la infancia, tienden a tener más síntomas de síndrome de colon irritable.

Cambios en los microbios intestinales: Los ejemplos incluyen cambios en bacterias, hongos y virus que normalmente residen en los intestinos y juegan un papel clave en la salud. Las investigaciones indican que los microbios en las personas con síndrome de colon irritable puede diferir de los microbios en las personas sanas.

Dicho lo anterior, la Clínica Universidad de Navarra recomendó tomar agua, pues estimula el reflejo gastrocólico, que hace que al ingerir alimentos con el estómago vacío se produzcan movimientos peristálticos en el intestino, lo que genera que el organismo pueda defecar mejor, de acuerdo con Beatriz Robles, del Instituto de Medicina de Estados Unidos.

Respecto a la cantidad, la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Estados Unidos indicó que la mayoría de hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita aproximadamente 9, pero no hace falta ser tan estrictos, ya que los líquidos de la comida y otras bebidas también cuentan, así que es preferible tratar de tomar suficientes líquidos mediante una dieta variada y un conjunto de bebidas.