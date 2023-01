Suero de vitamina C: beneficios y cómo usarlo, según Harvard

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la vitamina C es un nutriente hidrosoluble que participa en la regeneración de tejidos. Una de sus funciones principales es ser compuesto para la regeneración de la piel. Asimismo, para los vasos sanguíneos y los tendones. Además, es indispensable para la sanación y cicatrización de heridas.

Muchos son los alimentos que la contienen porque sus propiedades antioxidantes combaten el daño de las células, pues bloquean los efectos que causan los radicales libres sobre el organismo.

Radicales libres

MedlinePlus indica que “los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación”. También menciona que la acumulación de estos son los que propician una rápida aceleración o envejecimiento prematuro.

Cabe mencionar que los radicales libres son agentes que desarrollan:

Cáncer: el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) define la enfermedad como la proliferación de células del cuerpo, que crecen sin control. Es entonces que en el proceso de su envejecimiento pueden también morir o dañarse, mientras nacen unas nuevas, y es allí, que se presentan -en algunos casos- irregularidades, siendo el principio de cáncer.

Artritis: el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explica que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que impacta de manera negativa las articulaciones de los pies, las muñecas y las manos. Entre sus principales síntomas se encuentran la inflamación, la hinchazón y los dolores que dificultan el movimiento.

Foto referencia sobre artritis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Alimentos con vitamina C

Es importante destacar que la vitamina C es un nutriente que el cuerpo no produce, por lo que es importante mantener una dieta rica en alimentos que la contienen, tales como:

Limón: entre sus beneficios tras su consumo se pueden incluir la prevención del estreñimiento y la pérdida de peso. Además de contrarrestar enfermedades como las gripes causadas por algún virus. Tua Saúde menciona que puede ayudar a prevenir la anemia gracias a que contiene vitamina C , que cumple con absorber el hierro.

Piña: de acuerdo con el portal de salud (Tua Saúde), la piña es un alimento cítrico rico en vitamina C, mismo que se considera un antioxidante que tiene como función eliminar los radicales libres. Tras su consumo actúa cómo un antiinflamatorio; en la pérdida de peso; en la recuperación de músculos, luego de un entrenamiento físico intenso. Según el medio citado, mitiga las probabilidades de desarrollar trombosis.

Expertos indican que la cáscara de la piña contiene oxalato de calcio, enzima de bromelina, fibra, celulosa y pentosa. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Aplicación suero de vitamina C

Es entonces que también la piel se puede ver beneficiada directamente con vitamina C, ¿cómo? Según un artículo publicado por Harvard Medical School, la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

La característica principal del suero de vitamina C es su concentración en antioxidantes, favoreciendo las células

El estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, presidido por Juliet M. Pullar , Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.

Suero vitamina C - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando el suero de vitamina C es usado junto con bloqueadores y vitaminas (como la E) combate los daños que se generan a largo plazo por los rayos ultravioleta, incluso puede controlar el sebo mitigando la aparición de acné, menciona dicha investigación.

¿Cómo usar vitamina C tópica?

De acuerdo con Harvard, el siguiente paso a paso es una de las muchas maneras para aplicar este producto, sin embargo, se recomienda consultar con un profesional de la salud, previamente.