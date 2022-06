Tés e infusiones frías para adelgazar naturalmente

Perder peso es uno de los grandes propósitos que se fijan las personas. La preocupación por bajar unos cuantos kilos va más allá de tener una buena figura y está relacionada con el objetivo de tener una vida saludable.

Para adelgazar hay muchos trucos que pasan por dormir más y mejor, realizar ayunos intermitentes, dejar de consumir productos ricos en grasas y calorías y evitar picar entre comidas.

Sin embargo, la mejor fórmula es llevar una dieta saludable y realizar actividad física de forma regular. Al adoptar un nuevo estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, se debe reducir la ingesta de calorías. No obstante, reducir las calorías no tiene por qué significar renunciar al sabor, a la satisfacción ni a la facilidad para preparar las comidas, asegura el instituto de investigaciones clínicas Mayo Clinic.

Por su parte, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, asegura que las dietas no son la mejor manera de perder peso de manera permanente, pues si bien es posible que en un principio funcionen, lo cierto es que a largo plazo los resultados no se mantendrán. Por esta razón, la ingesta permanente de una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio será lo que permitirá lograr el objetivo y mantenerlo.

En este marco, existen algunas bebidas frías que pueden ayudar. Por ejemplo, se dice que el hecho de beber agua fría podría favorecer el proceso de adelgazamiento. Según este estudio realizado por la Universidad Humboldt (Alemania) y publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism beber al menos dos vasos al día de agua fría podría acelerar el metabolismo hasta 30 %.

Esto se debe a que el agua fría permite quemar más calorías durante el proceso de digestión que el agua templada o la caliente, precisa un artículo publicado en el medio digital Business Insider.

Por su parte, una investigación de la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada, citada por el portal Mejor con Salud, indica que es recomendable beber de cuatro a seis vasos de agua al día para mantener una buena hidratación y promover el correcto funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Adicionalmente, algunas infusiones y tés fríos pueden ayudar también a hidratar, pero a la vez a quemar grasa.

Té helado de fresas

Según Mejor con Salud, las fresas son alimentos habituales en muchas dietas de adelgazamiento, ya que contienen fibra, antioxidantes y poco azúcar. Adicionalmente, si se consume esta fruta a diario podría ayudar a regular el colesterol y evitar las inflamaciones.

Para preparar esta bebida se requiere de cinco fresas y un vaso de agua. Se pasa la fruta bien lavada por la batidora, se añade el vaso de agua y una vez se obtenga un producto homogéneo, se lleva a la nevera por unos 20 minutos y se puede consumir en cualquier momento, antes o después de la comida.

Té verde

Esta bebida posee antioxidantes y, por lo tanto, ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. También protege al sistema inmunológico, gracias a la alta cantidad de flavonoides y vitamina H. Ayuda a que la persona se mantenga hidratada y es un diurético natural que aporta a la hora de eliminar toxinas del cuerpo, lo que puede traducirse en pérdida de peso. Además, es una bebida que ayuda a combatir la grasa abdominal y acelera el metabolismo, resultado que puede fortalecerse tomando la bebida fría.

Té de menta

Según Business Insider este producto parece tener la capacidad de reducir el anhelo de comida basura, gracias a su aroma. Cita un estudio publicado en el Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, el cual mostró que las personas que inhalaban aceite esencial de menta cada dos horas perdían un promedio de 2,27 kilogramos por mes, ya que tenía un impacto en el apetito. Este té también ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, por lo que minimiza el impacto negativo que los altos niveles de cortisol tienen en el metabolismo.

Infusión de jengibre, limón y menta

El jengibre tiene diversas propiedades para la salud y el sistema digestivo, además de ser un antiinflamatorio natural; mientras que el limón desintoxica el organismo y la menta aporta un toque de frescura. Un artículo publicado en la revista Elle, asegura que la combinación de estos tres alimentos aporta saciedad y hace que las personas eviten el consumo de dulce.