Visión borrosa: los alimentos que se deben consumir para combatirla

La vista es uno de los sentidos más importantes para poder desarrollar con exactitud, eficacia y comodidad las actividades que se presenten en nuestro diario vivir, por lo que es necesario cuidarla al máximo para intentar generar el menor desgaste posible con el paso del tiempo.

La visión borrosa es una de las principales problemáticas que pueden llegar a afectar a miles de personas. Esta situación genera inconvenientes en la agudeza visual y, a su vez, impide poder ver los pequeños detalles. Cuando a una persona le empieza a fallar la vista, en la mayoría de las ocasiones esto pasa desapercibido y no se le presta mayor atención, dado que los individuos suponen que es solo algo pasajero.

La vista es uno de los principales sentidos que nos ayudan a realizar las actividades diarias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, a este tipo de situaciones hay que ponerles mucho cuidado porque puede ser una señal de que un aspecto grave está afectando al cuerpo y, si no se le presta la debida atención, con el paso del tiempo puede ir incrementando.

El doctor Colman Kraff, experto en corregir la visión con láser, explicó que ciertas deficiencias vitamínicas pueden llegar a afectar negativamente la vista, pues esta depende del equilibrio de muchos nutrientes, entre ellos algunas vitaminas que pueden ser muy beneficiosas para la salud ocular.

Alimentos que ayudan a mejorar la visión borrosa

Hay algunos alimentos que ayudan a mejorar los problemas de visión. - Foto: Getty Images

El experto recomienda principalmente consumir alimentos que contengan vitamina A, ya que cuando esta es deficiente pueden llegar a aparecer problemas de visión borrosa y sequedad ocular.

En ese sentido, es recomendable el consumo de zanahoria, ya que es un alimento que contiene betacaroteno, un pigmento que en el cuerpo humano se transforma en vitamina A.

Algunos estudios han señalado que 100 gramos de zanahoria pueden llegar a cubrir más del 150% de las recomendaciones diarias de consumo de Vitamina A, por lo que es un alimento importante para la salud ocular, debido a que también previene las cataratas y la degeneración macular, que hace referencia a un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, dificultando la lectura y la visualización de detalles.

Otro de los alimentos recomendados es el hígado y sus derivados, gracias a que brinda al cuerpo gran cantidad de vitamina A. Igualmente recomienda el consumo de verduras y hortalizas, así como los derivados de lácteos.

Las frutas también ayudan con este problema

Frutas que contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

Por otra parte, algunos estudios han señalado que las frutas, que se pueden encontrar con facilidad en cualquier supermercado o tienda de barrio, también ayudan a cuidar la salud de los ojos y por ende, a prevenir la visión borrosa.

Hay algunos de estos alimentos naturales que destacan por encima de otras porque, gracias a sus propiedades, tienen la capacidad de mejorar la salud visual y prevenir la visión borrosa. Estas son la naranja, la fresa y el kiwi.

“La naranja, la fresa y el kiwi contienen vitamina C que previene las cataratas y la vista nublada”, reseña la plataforma digital especializada Cuídate Plus. Un nutriente como la vitamina C es muy importante para la salud visual, pues evita la oxidación que lleva a la nubosidad en el lente del ojo.

Las frutas mencionadas se deben consumir, en lo posible, en su propio estado, esto para obtener la mayor cantidad de vitamina C. Si se ingieren en jugos o en zumos, sus nutrientes se perderán en un alto porcentaje.

Por último, es de resaltar que entre las recomendaciones para cuidar la salud visual es oportuno que las personas no fumen, no beban alcohol en exceso, utilicen lentes de sol y mantengan un peso saludable de acuerdo con su estatura.

No obstante, es importante enfatizar que ante cualquier problema de visión que se tenga, lo más recomendable es visitar a un especialista.