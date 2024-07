El voto electrónico tropieza de nuevo

El 16 de febrero, República Dominicana estrenó el voto automatizado en las elecciones municipales, tras invertir 20 millones de dólares en las máquinas. Cuatro horas después de abrirse los puestos de votación, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, suspendió la votación porque en las pantallas no aparecían todos los candidatos ni todos los partidos. Las elecciones tendrán que repetirse, con una pérdida total de 80 millones dólares . Como era de esperarse, se desató un debate político de alta temperatura, con acusaciones de intento de fraude entre gobierno y opositores.

El papel venció al computador en materia electoral. Diez años atrás, la industria tecnológica parecía tener la solución al eterno problema de elegir gobiernos en forma transparente y el voto electrónico se erigía como el camino a seguir . Pero las cosas no salieron como la ingeniería esperaba y 2020 no ha hecho más que aportar nuevos tropiezos a una larga cadena de fiascos para las tecnologías de votación digital.

¿Por qué no se conocen aún los resultados de las elecciones demócratas en Iowa?

Contexto: ¿Por qué no se conocen aún los resultados de las elecciones demócratas en Iowa?

Ocurre en todas partes. En enero, la inauguración de las primarias en Estados Unidos fue ensombrecida por el fracaso tecnológico en la jornada demócrata en Iowa, en donde hubo que esperar más de 24 horas para conocer los resultados , debido a fallas en el software. Aunque Iowa solo elige a 41 de los 3.979 delegados, el lamentable inicio de la carrera demócrata permitió, desde luego, las burlas de Donald Trump en Twitter . Los problemas estuvieron a cargo de Shadow, la empresa proveedora del sistema, de la cual se supo después que había sido creada apenas cinco meses atrás, y que recibió el contrato gracias a la cercanía de su fundador, Gerard Niemira, con los directivos del Partido. La empresa no tuvo tiempo de probar la aplicación, la cual registraba correctamente cada voto pero mostraba resultados incongruentes o parciales .

Las máquinas ubicadas en los puestos de votación ofrecen una pantalla en la que el elector selecciona su candidato. La máquina imprime la decisión sobre papel, el cual queda en una urna, para un doble conteo al final (digital y manual) que deben coincidir. No obstante, en 2004, durante el reñido y polémico reconteo de votos en Florida para definir si el ganador había sido George Bush o Al Gore, 1.400 votos electrónico se perdieron misteriosamente y el resultado final que favoreció a Bush sufrió serias dudas de legitimidad . Las máquinas Diebold que utiliza el Estado norteamericano han sido hackeadas en numerosas ocasiones, incluso a veces como ejercicio pedagógico de estudiantes de ingeniería que se entrenan en asuntos de seguridad informática.

De hecho, Maduro ha sido el peor defensor de la tecnología. En un video viral en YouTube aparece la transmisión en vivo del 30 de julio de 2017, fecha en que eligieron la ‘Constituyente’ en Venezuela, cuando el presidente quiso votar desde su teléfono móvil y la app rechazó su cédula . “La persona no existe o el carné fue anulado” se leía en la pantalla del smartphone de Maduro, en un momento que quedó marcado en la historia del e-Voting mundial. En Venezuela utilizan un sistema de voto electrónico desde 2004, y en una ocasión el expresidente Jimmy Carter elogió el proceso electoral venezolano. Pero en agosto de 2017 Antonio Mugica, el director de Smartmatic, le empresa encargada del sistema, denunció manipulaciones en la elección de la Constituyente, tras recibir alertas desde el propio software que indicaban datos alterados e intentos de interferencia.



En mayo de 2013, Nicolás Maduro aseguró tener el nombre y la cédula de 900.000 venezolanos que votaron en su contra. En 2017, trató de votar desde su teléfono, pero la app rechazó su cédula.

La alfabetización tecnológica y la desconfianza ciudadana mataron al voto electrónico. En 2009, una famosa sentencia de la Corte Constitucional alemana dio un golpe a las pretensiones de implementar el voto electrónico en ese país, al declararlo ilegal porque los electores no podían fiscalizar el proceso tecnológico. Y en ese punto radica la mayor dificultad: los ciudadanos, no necesariamente duchos en cuestiones tecnológicas, no tienen manera de confiar en lo que pasa una vez hacen clic en la pantalla.

En los sistemas tradicionales hay mesas de votación, donde delegados de los partidos cuentan los votos al final, firman un acta y sellan la urna antes de entregarla a la autoridad electoral. El componente humano a lo largo del proceso brinda la sensación de confiabilidad, aun con la multitud de casos de fraude y manipulación ocurridos a lo largo y ancho del mundo. En el proceso electrónico, realiza esas tareas una plataforma de software, cuyo código solo conocen quienes la desarrollaron.