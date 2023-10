Lo que no debe hacer con sus mascotas durante el eclipse de sol este sábado

Lo anterior quiere decir que por algún tiempo la Luna se posará justo delante del sol, cubriéndolo, aunque no por completo, como cuando ocurre en un eclipse total. Justamente, de allí su nombre, pues se caracteriza por formar una especie de anillo, conocido como “anillo de fuego”.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El eclipse anular de sol también es conocido como "Anillo de fuego". | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Cómo proteger a sus mascotas durante el eclipse de sol

Los perros, gatos o demás animales que conviven normalmente con las personas, no suelen mirar al cielo y tampoco tendrían por qué hacerlo durante el eclipse.

“En un día normal sus mascotas no tratan de mirar al sol, por lo que no se hacen daño en los ojos. Esto quiere decir que, durante el eclipse, no intentarán mirarlo tampoco”, afirmó hace unos años Angela Speck, directora de astronomía de la Universidad de Missouri, durante una conferencia con la NASA.