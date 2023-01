¿Qué expresan los perros con su mirada?

Me siento privilegiado de tener un perro y un gato conmigo. No me siento solo. Mi perra sabe que llego y me espera en la puerta del ascensor para saludarme con gritos y movimientos de su cola. Mi gato llega después con diferentes tonalidades de voces y luego aguarda a que esté en mi cama para subir y saludarme. Mi perra me mira fijamente y mi gato no. Pero siempre siento que me están vigilando, que si no me están mirando lo hacen de reojo.

A los gatos les es incómodo mantener contacto visual y hasta pueden sentirse atemorizados. El perro te mira atentamente para poder leer tus expresiones: saben si llegamos a la casa tristes, felices, preocupados, estresados, cansados. Ya es muy común oír que ‘a mi perro solo le falta hablar’, o que nos comunicamos con ellos sin hablar. Tienen razón, los ojos de los perros hacen que sea el único animal que crea un vínculo recíproco con los humanos.

No es una locura cuando digo que mantengamos una comunicación con nuestros perros y gatos para sostener una relación más saludable. Ellos comprenden todo. Nos hablan siempre y nos dicen muchas cosas. Debemos entenderlos y siempre hablar con amor. El estrés es una sensación muy dañina. Peor para ellos. Viene otra verdad: ‘Ellos se estresan porque estamos estresados’. No saben por qué, pero se estresan hasta que se nos quite el estrés de nuestra cara.

La mirada de un cachorro es algo para uno morir de amor. Ellos son dependientes totalmente de nosotros y los tenemos actualmente como nuestros hijos. Los perros adultos ya nos conocen mejor y vivimos muchos años con ellos con un perfecto entendimiento. Hay quienes con gestos y con comandos de voz hacen todo lo que queremos que hagan. Viene la última etapa de su vida, que es cuando están viejitos. La mirada es de sabiduría y de tranquilidad. Quieren vivir más relajados y nosotros los entendemos ya perfectamente.

Solo quiero que disfrutemos más la vida con ellos. Llegaron a nuestras casas por una razón. Porque los queremos, porque con su mirada nos escogieron para ser sus papás. Dediquen más tiempo a verlos a los ojos y recibir ese amor que nos transmiten en su mirada. Los ojos expresan muchas cosas. Los ojos hablan. Los ojos entregan infinidad de sensaciones. Es de nuestra parte entregar siempre un mensaje de amor en cada mirada que les damos a nuestros hijos peludos.

“La mirada que más fuerza ejerce es aquella que sin decir nada te lo muestra todo”.