Teddy y Toby, las encantadoras mascotas de Shakira

Darle suficiente espacio para que pueda correr, saltar y escarbar, es decir que una jaula pequeña no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Además, debe contar con juguetes, agua constante, sustrato absorbente y debe ser limpiada mínimo tres veces por semana.

Que no sea un animal doméstico común no significa que no haya que llevarlo al veterinario. Al igual que los perros y gatos, los conejos deben ser vacunados, deben tener visitas periódicas al veterinario e incluso pueden ser esterilizados para evitar problemas comportamentales.