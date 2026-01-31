Moda

El inicio de 2026 en la moda no se anuncia con estridencias ni giros radicales

Dani Fernández Nazer lleva varios años observando la moda desde un lugar que privilegia la lectura y el contexto antes que la prescripción.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 12:28 p. m.
Dani Fernández Nazer
Dani Fernández Nazer Foto: Dani Fernández Nazer

El trabajo de Dani Fernández Nazer se mueve entre la comunicación de moda, el análisis de tendencias y la construcción de relatos visuales para marcas y audiencias que buscan entender qué hay detrás de una silueta, un gesto o una elección estética.

Desde ese lugar, identifica que el inicio de 2026 no se anuncia con estridencias ni giros radicales, sino a través de cambios sutiles en la forma de vestir.

Para Dani, una de las señales más claras está en el regreso del abrigo como pieza central del guardarropa. No como elemento funcional ni como accesorio, sino como estructura. Los cuellos envolventes, altos y contenidos aparecen con mayor frecuencia y funcionan como un síntoma de algo más amplio: una necesidad de orden, de protección simbólica y de prendas que definan la silueta sin necesidad de exceso.

En su lectura, no se trata de una tendencia aislada ni de una forma específica que deba repetirse de manera literal. El interés está en lo que esa silueta representa.

“Hay una búsqueda clara de prendas que contengan, que acompañen el cuerpo sin imponerse”, señala. El cuello sube, envuelve y enmarca, pero no dramatiza. La fuerza está en la construcción, no en el gesto.

Este cambio dialoga con una transición más silenciosa en la moda. Después de temporadas marcadas por capas visibles, contrastes y estímulos constantes, la atención se desplaza hacia la forma y la proporción. El abrigo deja de ser un complemento y pasa a organizar el conjunto. No necesita ornamentos ni mensajes explícitos. Su presencia se sostiene en el corte, el peso del material y la manera en que cae sobre el cuerpo.

Dani observa que estas piezas no buscan rigidez ni solemnidad. Aunque estructuradas, permiten movimiento. Esa combinación entre control y comodidad define buena parte del lenguaje que empieza a instalarse.

“No es dureza, es claridad. No es protección literal, es una idea de refugio”, explica al referirse a cómo estas prendas responden a un contexto más amplio de saturación visual y velocidad constante.

Los materiales refuerzan esa lectura. Tejidos con cuerpo, superficies limpias, acabados que priorizan calidad antes que impacto inmediato.

Para Dani, esto habla de un cambio en la manera de valorar la ropa. Menos acumulación y más intención. Menos piezas que compiten entre sí y más prendas capaces de sostener un conjunto completo durante varias temporadas.

También hay una dimensión cultural en esta elección. El abrigo como eje propone una forma de vestir que piensa primero en la capa exterior, en aquello que acompaña la rutina diaria. Es una lógica práctica, pero también simbólica. El abrigo se convierte en marco, en el elemento que define la imagen antes de cualquier detalle.

Desde su experiencia trabajando con marcas y analizando el comportamiento del consumidor, Dani subraya que este inicio de 2026 no exige transformaciones radicales del guardarropa. Propone, más bien, un ajuste en la mirada.

Identificar qué piezas tienen capacidad de sostener el tiempo, qué siluetas no dependen de la novedad inmediata y cómo pequeñas decisiones de diseño pueden marcar un cambio de etapa.

Más que anunciar una temporada, estas señales parecen marcar un cambio de actitud. El inicio de 2026 no se define por lo nuevo, sino por lo que permanece. Prendas que no buscan llamar la atención, pero que sostienen una imagen completa. Siluetas que no necesitan explicación porque funcionan en el día a día.

En esa lógica, la moda vuelve a apoyarse en la forma, en el peso de los materiales y en decisiones que resisten el tiempo. No es un regreso al pasado ni un gesto nostálgico, sino una manera de vestir que baja el ritmo y vuelve a poner el foco en lo esencial.

Dani Fernández Nazer

Noticias Destacadas