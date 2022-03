En video: violenta reacción de usuario de Emcali tras quejarse por el servicio

En video quedó registrado el momento en el que un ciudadano en la ciudad de Cali agredió a una funcionaria y a un vigilante de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), luego de realizar un reclamo en la sede del barrio Cristóbal Colón.

En las imágenes se aprecia cómo esta persona dialoga con una de las recepcionistas en el centro de atención de Emcali ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca y de un momento a otro coge a golpes el vidrio de la ventanilla, lo rompe e intenta salir del lugar.

Al tratar de ser detenido por el vigilante del lugar, este individuo lo empuja y posteriormente coge a patadas la puerta del centro de atención, la rompe y se va con rumbo desconocido. Las autoridades están tras la pista de esta persona para capturarlo y judicializarlo, tanto por las agresiones al lugar, como a los funcionarios de Emcali.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó este hecho e hizo un llamado a la tolerancia entre la ciudadanía para que no sucedan este tipo de hechos, al tiempo que pidió celeridad a las autoridades en las investigaciones respectivas.

“Tenemos que construir una comunidad de respeto por la dignidad y la integridad de las personas, del servidor público y del patrimonio”, indicó el mandatario de la capital del Valle del Cauca.

Desde ya! Entre todos a identificar a este sujeto y a proceder a sancionarlo por violaciones al código de policía @EnterateCali @EMCALIoficial pic.twitter.com/8nUphQjlis — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 17, 2022

Frente al pronunciamiento del Alcalde de Cali, decenas de usuarios en las redes sociales le pidieron al mandatario que se ponga en los zapatos de la gente y, así como pidió investigar al hombre que aparece en el video, ordena que se averigüe el por qué de las fallas en el servicio de Emcali.

“¿Sabe usted cuántas veces va uno a esa oficina y nunca le soluciona nada? Si bien la patanería no se justifica, la ineficacia de esa oficina tampoco. Ahí no hay respeto ni dignidad y menos integridad. Comenzando por la mala actitud de los servidores”, dice uno de los mensajes.

“No violencia, de acuerdo, pero tenga en cuenta (que los) humanos tienen emociones, es muy estresante, frustrante, la atención que dan muchos empleados, hacen voltear, no solucionan, hacen perder tiempo, dinero, etc. La gente se cansa. No es fácil no irritarse cuando se burlan de uno”, menciona otro comentario.

De acuerdo con Emcali, lo que se sabe hasta el momento es que este sujeto llegó a hacer un reclamo por asuntos relacionados con la prestación del servicio y en medio de la atención empezó a insultar a la recepcionista para luego comenzar con las agresiones.

Denuncian cobros excesivos

En medio de toda esta polémica, la Personería de Yumbo, Valle del Cauca, denunció que hay malestar entre la ciudadanía por cobros excesivos en el servicio de energía, lo que ha generado una avalancha de reclamos en las diferentes sedes de Emcali.

La personera municipal de Yumbo, Marleny Llanos, asistió a varios puntos de esta población, donde la comunidad expresó su malestar por lo que viene sucediendo con el cobro de tarifas desde las Empresas Municipales de Cali.

🚨| Aparente “cobro excesivo en facturación” manifiestan algunos usuarios del Municipio por EMCALI.#ahora La Personera Municipal, Dra. Marleny Victoria Llanos hace presencia en la empresa prestadora del servicio por reiteradas quejas ante EMCALI, encontrándose una larga fila. pic.twitter.com/ynJygbrHO0 — Personería de Yumbo (@personeriayumb0) March 18, 2022

Refuerzo de la seguridad en Cali

Cabe destacar que, tras el incremento de violencia en la capital del Valle del Cauca, a principios de año se anunció que, como parte de las acciones que implementarán las autoridades en Cali para contener el accionar de grupos criminales, se fortalecerá el pie de fuerza, el trabajo de inteligencia y entrará en operación una patrulla fluvial.

Así lo dio conocer el ministro de Defensa, Diego Molano, luego de una reunión solicitada por el alcalde de Cali tras la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre riesgos para la población por la presencia de grupos armados ilegales y de crimen organizado en la región.

“Lo primero es una operación especializada que se va a desarrollar contra el frente de guerra urbano del ELN, que fue (la organización que) cometió el atentado terrorista en Puerto Rellena, a principios de este año, y en segundo término, frente a alias Jhony, de las disidencias de las Farc, quien es en el suroccidente el máximo cabecilla de esas estructuras criminales”, dijo Molano.