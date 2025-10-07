Marian Rojas Estapé llega a Colombia con conferencias sobre bienestar y salud mental

La psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, una de las voces más influyentes en salud mental y desarrollo personal en Iberoamérica, se presentará por primera vez en Colombia con dos conferencias programadas para el 21 de octubre en Medellín y el 22 de octubre en Bogotá.

Autora de éxitos editoriales como Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, Rojas Estapé ha alcanzado récords de ventas y se ha consolidado como referente en bienestar emocional, relaciones humanas y equilibrio mental en la era digital. Su enfoque combina ciencia, psicología y herramientas prácticas de vida, con un estilo cercano y profundamente humano.

El evento llega al país de la mano de Mentes Expertas, firma española que ha organizado más de mil conferencias en Europa y América Latina. Según Sharoni Rosenberg, CEO de la compañía en Chile y Colombia, “Marian siempre ha sentido un vínculo especial con su audiencia en este país. Esta es una oportunidad para que más personas vivan su mensaje en un formato inclusivo y transformador”.