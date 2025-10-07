Cápsula
Marian Rojas Estapé llega a Colombia con conferencias sobre bienestar y salud mental
La psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, una de las voces más influyentes en salud mental y desarrollo personal en Iberoamérica, se presentará por primera vez en Colombia con dos conferencias programadas para el 21 de octubre en Medellín y el 22 de octubre en Bogotá.
Autora de éxitos editoriales como Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, Rojas Estapé ha alcanzado récords de ventas y se ha consolidado como referente en bienestar emocional, relaciones humanas y equilibrio mental en la era digital. Su enfoque combina ciencia, psicología y herramientas prácticas de vida, con un estilo cercano y profundamente humano.
El evento llega al país de la mano de Mentes Expertas, firma española que ha organizado más de mil conferencias en Europa y América Latina. Según Sharoni Rosenberg, CEO de la compañía en Chile y Colombia, “Marian siempre ha sentido un vínculo especial con su audiencia en este país. Esta es una oportunidad para que más personas vivan su mensaje en un formato inclusivo y transformador”.
Para el público bogotano, se habilitó una nueva sección de entradas desde 220.000 pesos, con el fin de ampliar el acceso y permitir que más asistentes participen en la experiencia. Se espera la presencia de más de 8.000 personas en total, marcando el inicio de una nueva etapa de Mentes Expertas en la región y una cita destacada para quienes buscan herramientas de crecimiento personal y bienestar emocional.