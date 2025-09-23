Suscribirse

Conferencia de Margarita Pasos en Bogotá abordará neurociencia, liderazgo e inteligencia artificial

La reconocida conferencista presentará en la capital un evento de dos días que combinará neurociencia, alto desempeño e inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 8:02 p. m.
Conferencista Margarita Pasos
Conferencista Margarita Pasos | Foto: Instagram Margarita Pasos

Después de presentarse en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Madrid y Ciudad de México, la conferencista Margarita Pasos realizará en Bogotá la única parada en Colombia de su gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!”. El encuentro tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre en el Chamorro City Hall – Sede Carmel Club, con un programa que busca impulsar el desarrollo personal y el crecimiento empresarial.

La primera jornada, el 26 de septiembre, contará con una conferencia presencial de cinco horas liderada por Pasos. Según los organizadores, el enfoque estará en el escalamiento de negocios y en ofrecer herramientas prácticas de transformación personal y profesional, alejándose del formato tradicional de charla motivacional.

El segundo día estará dedicado a un taller exclusivo que incluirá una intervención de Mark de Grasse, fundador de Digital Marketers, reconocido por su trayectoria en automatización y productividad empresarial. Este espacio estará dirigido a emprendedores, ejecutivos y empresarios interesados en optimizar procesos, aplicar inteligencia artificial y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Margarita Pasos, seleccionada por People en español como una de las 25 latinas más influyentes y miembro del Forbes Business Council, ha acompañado a miles de personas y organizaciones en procesos de liderazgo, ventas y mentalidad estratégica. La conferencia en Bogotá busca ofrecer un escenario para quienes desean superar bloqueos, fortalecer sus proyectos y adoptar rutinas potenciadas por nuevas tecnologías.

