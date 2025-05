Más de 30 propuestas participarán en homenaje al asado como legado gastronómico

“Este festival nació para reconocer a los verdaderos maestros de las brasas, celebrando una tradición profundamente arraigada en nuestras familias. Donde además de la calidad del producto, valoramos la historia y la pasión de cada parrillero. Gracias a las recomendaciones del público y nuestra experiencia, hemos logrado una selección rigurosa de talentos locales e internacionales.” Señala Alejandro Escallón Fundador de B.eats y Co Fundador de The Gula Group.

Esta edición contará con un Line Up de Lujo: Austin’s Texas BBQ, La Fama Barbecue, La Coa Barbecue, La Casona de Luis, Horneros, La Bifería, Andrés Carne de Res, El Chori Charrúa, Cotiza Longaniza, Longo’s, Sirloin & The Meat House, Don Costilla BBQ, Autocar, Raffaello Di Sauro, Osso, Mercagán Parrilla, Cabrera Resto Bar, Los Torres Horno y Parrilla, Premium Lechona Gourmet, La Kasta, El Árabe, Carnívoros, La Cocinoteca x Los Valientes a Fuego, Oak Ahumados, 69 Gauchos, Poseidón, Ness x Gordo, Juan Burgers, La Bonga Del Sinú, La Cabrera By Gastón Riveira.