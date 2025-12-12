Nuevo traje de neuromodulación comienza a aplicarse en el país para tratar la espasticidad

Las patologías neurológicas continúan siendo un desafío para el sistema de salud en Medellín. Solo en el primer semestre del año, la Secretaría de Salud reportó 352 casos de accidente cerebrovascular, una de las condiciones que genera mayor discapacidad en adultos. También se registran pacientes con esclerosis múltiple, parálisis cerebral y otras enfermedades que comparten un mismo síntoma: la espasticidad, asociada a rigidez muscular, dolor, espasmos y dificultades para realizar actividades cotidianas. Especialistas señalan que su origen puede estar relacionado con factores genéticos y ambientales, así como con la disponibilidad de diagnóstico, la baja exposición a vitamina D y el virus Epstein-Barr.

En este escenario, Medellín se convierte en una de las primeras ciudades del país en incorporar un método no invasivo para controlar la espasticidad. Se trata de Exopulse, un traje de neuromodulación que acaba de llegar a Colombia —el segundo país de la región en recibirlo después de México— y que ya es utilizado por dos pacientes con trauma raquideomedular incompleto, en quienes se ha observado una reducción en el grado de espasticidad.

Exopulse, un traje de neuromodulación que acaba de llegar a Colombia | Foto: Suministrada / API

El dispositivo está diseñado para personas con accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, parálisis cerebral y otras patologías que afectan el movimiento. Funciona mediante 58 electrodos distribuidos en el cuerpo, que aplican estimulación eléctrica simultánea durante sesiones de 60 minutos. Sus efectos, según los especialistas, pueden durar entre 24 y 36 horas.

“Exopulse permite el control de la movilidad para quienes la han visto alterada por alguna enfermedad (…) los efectos del control de la espasticidad duran por entre 24 y 36 horas”, explicó Juan Manuel Guevara Zárate, especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Añadió que interviene incluso en tareas de precisión: “Poder tomar una taza de café puede parecer simple, pero es un movimiento complejo”.