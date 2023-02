Ojo: Estas son las infracciones de tránsito más frecuentes en Bogotá

Categoría A : Aplicada para conductores de vehículos no automotores o de tracción animal. Esta sanción equivale a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes ($154,666).

Categoría C: Aplicada para conductores de vehículos que incurran en comportamientos de mediana gravedad: tales como: presentar licencia de conducción adulterada o ajena, estacionar un vehículo en sitios prohibidos, bloquear una calzada o intersección, no utilizar cinturón de seguridad; conducir un vehículo, particular o de servicio público y excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito. Esta sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($580,000).